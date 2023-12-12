「妖鎳」逼空戰背後苦主 今天日子好過嗎？

瑞浦蘭鈞 12 月 8 日正式啟動股份發售工作，預定 12 月 18 日在港交所主板掛牌，不出意外，中國鋰電池行業又將迎來一家上市公司。

透過股權穿透可知，瑞浦蘭鈞背後站著的正是溫州首富、「妖鎳」逼空戰背後苦主項光達，他總共持有約 62.64% 股權。

微信公眾號「市值觀察」指出，在港股行情如此低迷之際，項光達依然力推瑞浦蘭鈞上市，缺錢可能是最根本的原因。

瑞浦蘭鈞表面風光

中國汽車動力電池產業創新聯盟最新公布的統計數據顯示，2023 年 1-10 月，瑞浦蘭鈞動力與儲能電池內銷累計排名第七，單算動力電池排名第八，單算儲能則排名第三。

不過，這種表面風光是以持續虧損為代價換來。

2020-2022 年，瑞浦蘭鈞虧損分別為人民幣 5,327 萬元、8.04 億元、4.51 億元，今年上半年虧損更是進一步放大至 9.18 億元。該公司在招股書中表示，虧損可能會持續至 2025 年。

比利潤表更難看的是現金流量表，2020-2022 年，瑞浦蘭鈞經營活動產生的現金流量淨額分別為人民幣 1.77 億元、-19.57 億元、-22.30 億元，有息負債從 2.81 億元飆升到 46.51 億元。

更麻煩的是，瑞浦蘭鈞為了保持市占率和競爭力，必須追加投資。據該公司規劃，到 2025 年底設計產能為 183GWh，總投資超過人民幣 370 億元。

「市值觀察」指出，幾百億的資金量，對前幾年的項光達或許不是大問題，但現在完全不同了。

不鏽鋼萎靡

2023 年《財富》世界 500 強排行榜最新公布的數據顯示，2022 年青山控股的營收為 547.11 億美元，年增 1.38 億美元，利潤為 14.57 億美元，銳減近 40%。

進入 2023 年，需求疲弱使得不鏽鋼價格繼續走低。最新數據顯示，上海期貨交易所的不鏽鋼期貨結算價，已經從年初的每噸人民幣 17,000 元以上跌至不到 13,000 元。

由此可見，青山控股今年業績恐會進一步承壓，而更大的問題在於，目前幾乎看不到改善的可能，必須做好長期過冬的準備。

對項光達而言，不管是舊成長曲線（不鏽鋼與鎳鐵業務），還是新成長曲線（鋰電池業務），似乎都已陷入增長陷阱。

不鏽鋼的最大消費國是中國，而中國不鏽鋼最關鍵的下游是房地產。中國國家統計局公布的數據顯示，2023 年 1-10 月，全國房地產開發投資完成額累計人民幣 9.5922 兆元，年降 9.3%；同期房屋新開工面積累計 7.9177 億平方公尺，驟降 23.2%。

「市值觀察」指出，少了房地產這駕馬車，不鏽鋼別說成長，維持現狀都困難。在最新研究報告中，中信建投期貨、宏源期貨等各大機構均給予不鏽鋼行情負面研判。

鎳也一樣，世界金屬統計局（WBMS）最新統計數據顯示，2023 年 1-9 月，全球精煉鎳產量供應過剩 8.85 萬噸，達到歷史高點。

在鋰電池布局上，瑞浦蘭鈞一直在動力電池和儲能電池中間騎牆，從去年開始逐步向儲能傾斜，而這顯然不是什麼好消息。

KPMG 和中電聯共同發布的行業研究報告顯示，去年中國成立了 3.8 萬家儲能相關企業，家數是 2021 年的 5.8 倍。

大量資本衝進來搏殺，硬生生地把儲能變成「紅海」。

高工產業研究院的數據顯示，中國儲能電池產能已超過 200GWh，整體產能利用率從 2022 年的 87% 降至今年上半年的不足 50%，戶儲電池產能利用率更是三成都不到。