臺灣港務公司舉辦未來港灣峰會 中華電、遠傳分享淨零減碳、數位升級

臺灣港務公司今 (28) 日在高雄展覽館舉辦《SEE THE FUTURE》未來港灣峰會國際展會，中華電 (2412-TW) 董事長郭水義、遠傳 (4904-TW) 總經理井琪均受邀出席與談，分享淨零減碳、數位升級等經驗與趨勢。

中華電展示今年推動的「智慧海港」及「自動化港灣」試驗場域相關成果，此外，也在高雄港進行「橋式機貨櫃作業辨識系統建置案試驗計畫」，導入影像 AI 與 3D 點雲分析技術，輔助船邊橋式機的貨櫃裝卸。

中華電透過自主研發的 AI-OCR 技術，整合櫃損辨識技術及車道車輛定位導引功能，提高貨櫃裝卸管理與影像調閱效率，減少人員暴露於危險工作區域的風險，有助於強化貨櫃運輸風險控管。

郭水義在座談中分享推動淨零數位雙軸轉型的經驗與決心，配合國家 2030 年智慧港口發展藍圖，以領先的 5G 技術作為更多創新應用的強大基礎，提供 AI 分析、無人載具等技術，為港口數位轉型助力，期以科技力賦能並強化產業發展，提升台灣港灣國際競爭力。

遠傳以資通訊技術助港區淨零減碳、數位升級，打造科技安全與減碳永續的智慧港灣，並在今年展會中首度亮相高雄港旅運中心「智慧營運管理平台」，以及「智慧路口」、「微電網解決方案」創新應用成果。

井琪表示，高雄港灣擁有絕佳的地理優勢與產業發展潛能，遠傳以世界級的 5G 結合「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 技術，致力成為港灣城市科技發展後盾，更與臺灣港務公司攜手打造高雄港旅運中心「智慧營運管理平台」等多項 5G 智慧旅運，不僅提升港口營運管理、旅運安全與觀光效益，未來還要結合物聯網技術打造專屬的碳盤查平台、能源管理系統，規劃減碳策略，加速實現智慧永續港口，朝向 5G 科技港都邁進。

遠傳協助台灣港務公司打造高雄港旅運中心「智慧營運管理平台」，不僅彙整智慧管理、能源永續、安防與即時影像功能儀表板，包含人流、照明、空調、消防、給排水等系統進行管理監控，重要場域更設置人潮擁擠偵測告警，同時串聯多項能源永續應用服務，如環控、用電、微電網、智慧廁所與公播資訊等。