〈ESG狂潮〉美利達委大同智能建置廠區大型太陽光能發電系統

自行車大廠美利達 (9914-TW) 今 (11) 日委由大同 (2371-TW) 旗下能源服務事業

的大同智能簽約，運用美利達的廠區空間建置自發自用型的太陽能光電板發電系統，見證共同推動綠色能源的發展。

大同智能是大同旗下能源服務事業，本次負責為美利達建置的太陽能光電的設置容量為 976.10kWp，預計每年產出超過 130 萬度的綠電，約當美利達的全年用電量的 10%，碳排減量效果約當 1.5 座大安森林公園。未來可以再規劃加入錶後儲能設備等系統，整合至全廠的能源管理系統，滿足廠辦全區的電力調控，也讓美利達邁向淨零排放的永續目標向前邁進一大步。

美利達指出，近年來美利達內部積極推動降低污染排放量、實施節能減碳的成效顯著，在 2020~2022 三年間的能源強度 (Energy Intensity) 降幅高達 26%，溫室氣體排放強度 (GHG Emission Intensity) 也下降超過 15%。

美利達公司總經理曾上原在簽約儀式中強調:「美利達藉由這次太陽能光電的建置，展現致力於節能減碳的決心，以及對綠色能源未來的承諾」。

此外，大同智能的總經理黃允巍也表示，期待這次合作將為兩家企業帶來互惠互利的成果，共同打造更環保、永續的能源未來。透過這次太陽光電建置案，雙方承諾將攜手合作，共同打造更環保、永續的能源未來。