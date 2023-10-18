〈ESG狂潮〉南僑執行副總裁陳正文接掌台北市工業會 將協助因應ESG

台北市工業會今 (18) 日完成理事長改選，並由南僑 (1702-TW) 執行副總裁陳正文在長期擔任台北市工業會常務理事後，參選新一屆理事長當選並接任第 20 屆理事長，陳正文並強調，全球在推動 ESG、SDGs 及淨零碳排等，工業會也將整合資源協助會員因應。

陳正文並指出，工業發展與商業發展之界線多所重疊，已無差異，應為互補。會員廠就工業、商業各項需求及意見的整合，台北市工業提供完整的配套方案，向政府有關部門建言，尋求相關資源及專業協助或輔導。同時，會員廠如有對外投資之需，將協助尋找相關對外投資商機。

陳正文強調，請政府更周延修定「工廠管理輔導法」，勾稽相關管理規定及相關主管權責機關之事權統一，俾讓廠商清楚遵行，尤其對於高危物質之識別及申報管控等，籲請市府有關單位給予廠家專業協助，俾保台北市工廠的運作安全無虞。而全球 (含台灣) 在推動 ESG、SDGs 及淨零碳排等，如火如荼展開，其內容非常繁複及專業，對會員廠經營影響，台北市工業會將持續關注國內外法規趨勢，除請專家顧問提供專業教育訓練外，也敦請市府有關部門主動積極輔導會員廠家因應。

陳正文是南僑董事長陳飛龍公子，很早就在集團內任職，目前任南僑集團集團執行副總裁並擔任在中國大陸 A 股掛牌的南僑食品集團（上海）董事長。