Google台灣年度搜尋發燒排行 這個議題最熱

Google 今 (11) 日公布台灣 2023 年度搜尋排行榜，依照運動賽事、新聞議題、人物以及戲劇影集等不同主題，分享過去一年台灣網友熱搜的關鍵字。Google 指出，「颱風」、「ChatGPT」及「世界棒球經典賽」依序奪得熱搜前三名。

Google 表示，在今年十大快速竄升的新聞議題榜單中，台灣網友關注民生議題、運動賽事及國際重大突發事件。Google 指出，今年台灣周圍許多颱風生成，加上近年少有颱風登陸，使得「颱風」成為最熱門的新聞議題關鍵字

運動賽事中，包括「世界棒球經典賽」及「亞洲運動會比賽」都擠進新聞議題熱搜前十名。其他如「以色列」、「土耳其地震」都是網友熱切關注議題，2024 總統大選將至，「藍白合」也成為熱搜關鍵字。

Google 進一步提到，今年快速竄升的人物排行榜，與新聞議題主題有高度連結。如台灣棒球好手「張育成」，以及二度被選為 MLB 美聯最有價值球員的「大谷翔平」，兩人都因在經典賽中有亮眼表現，進到人物熱搜前十名中。

此外，台灣 Metoo 議題延燒，「黃子佼」及「炎亞綸」分別成為人物榜單第一名與第二名。其他如來訪台灣的國際名人，包含來台開唱的韓國女團「BLACKPINK」，與輝達執行長「黃仁勳」多次訪台，都進到人物榜單前十名中。由於明年將舉行總統大選，相關人物如「郭台銘」與「賴佩霞」都引發網友熱切關注。