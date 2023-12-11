〈財委會質詢〉黃天牧：2家純網銀今年啟動增資 估2025至少1家損益兩平

台灣三家純網銀將來銀行、樂天銀行、LINE Bank 邁入開業第二年，根據金管會統計，截至今年上半年，三家累虧約 66 億元，金管會主委黃天牧今 (11) 日於立法院財委會答詢時指出，今年有 2 家要辦理增資，明年可能還需要繼續增資，但幅度將會縮小，預估 2025 年應該至少會有 1 家達到損益兩平。

三家純網銀虧損持續擴大，立委吳秉叡問及，第三季營運有望好轉嗎？黃天牧透露，今年有 2 家辦理增資，後續會持續與業者溝通，盡量讓他們能擴大業務，增加貸放手收的業務。至於純網銀是否有可能透過削價競爭，來提升業務量，黃天牧強調，當初純網銀設立前，就已規定「不能用競爭優勢不當影響市場秩序」，業者必須要兼顧，不能影響市場秩序。

黃天牧引英國純網銀為例，他們也是成立 5 年後才損益兩平，國際也有一些純網銀一直以來都沒有獲利，還需要一點時間，他認為，在消費者行為改變、業務開放擴大上都要齊頭併進去努力，金管會也持續與純網銀溝通，不斷地在想要開放什麼來協助他們。

立委賴士葆同樣關切純網銀營運狀況，他舉例，美國 1995 年至 2001 年的網銀有 500 多家，但 2005 年剩不到 10 家，若純網銀只有存、放業務，恐無法與傳統銀行競爭，看不到利基，純網銀該如何活下去？

黃天牧指出，當初三家純網銀申請成立時，可預見會有很多支出成本，包括資訊成本、建置成本，今年有 2 家純網銀辦增資，即使明年再增資，預期增資幅度應該不會像過往那麼多。

黃天牧說明，純網銀申設時主打不同特質的獲利模式，都是要發展生態系，像有電信、社群媒體，但目前都還沒有發揮到。

賴士葆進一步詢問，2017 年遠銀遭駭，時任行政院長賴清德要求遠銀賠償，若純網銀遭駭是否也要賠？

黃天牧表示，純網銀遇駭須比照一般銀行辦理，若造成客戶損失，銀行有責任就要有交代，依照個案來看，純網銀有七大風險，包括流動性風險管理、信用風險管理、作業風險管理、信譽風險管理、落實公司治理、維持金融市場競爭秩序及消費者保護。

此外，立委郭國文關心，隨著金融科技發展，金管會是否能再增設相關局處，減輕負擔，黃天牧回應，行政院確實有交代金管會研議，目前初步的意見，新的業務可以在行政院同意額度內，如果要提升到設立新局處，必須要有更完整的規劃，並評估對金融業發展的影響。