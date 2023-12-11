〈台幣〉Fed利率決策前夕資金先撤 重貶逾1角回測31.5元關卡

新台幣兌美元匯率上周五上演強彈走勢後，今 (11) 日又轉弱，早盤失守 31.4 元關卡，下探 31.495 元，重貶 1.21 角，本周起為全球超級央行周，市場聚焦美國聯準會 (Fed) 利率決策結果，可望連續第三次按兵不動，投資人也關注主席鮑爾對於明年降息的論調。

日元上週末強勁走升，帶動韓元、新台幣等主要亞洲貨幣急揚，主要因市場押注日本央行負利率政策有望退場，此消息反應完畢後，市場回歸聚焦聯邦公開市場操作委員會 (FOMC)，今天觀望氣氛轉濃，部分外資有匯出的跡象，台股震盪拉回，早盤一度翻黑，隨後在平盤上方整理，呈現股匯不同調。

主要亞幣今天對美元普遍回檔，在日元領跌下，新台幣、泰銖早盤均貶值逾 0.3%，韓元、人民幣也貶值逾 0.16%，新加坡幣也微幅走弱。

Fed 將在 12 月 12 日至 13 日舉行今年最後一場貨幣政策會議，與此同時，歐洲央行 (ECB) 將與 Fed 同日公布利率決策，市場估 ECB 利率同樣會按兵不動。

在 FOMC 舉行會議前夕，美國將公布 11 月最新的消費者物價指數 (CPI) 報告，市場普遍認為，Fed 將在通膨降溫方面看到更多進展，FactSet 分析師一致預期，11 月 CPI 年率估為 3.1%，較 10 月份的 3.2% 進一步放緩，按月增率來看，增速可望持平 10 月。

新台幣兌美元匯率近期走勢。(圖：鉅亨網)



