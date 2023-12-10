all in日元最後甜甜價？別急！先看專家教戰聰明換匯撇步

日元近來展開反彈，7 日紐約外匯一度出現 141 字頭 (兌 1 美元)，新台幣兌日元也應聲下挫，根據臺銀牌告匯率顯示，8 日以 0.2214 元作收，創近 3 個月以來新高，短短 2 周的時間，哈日族的荷包就大幅縮水，若兌換新台幣 5 萬元旅費，相當於少吃了 7 碗拉麵；對於近期有赴日旅遊計畫的民眾，外匯專家李其展建議，可用農曆年當分水嶺，分批進場換匯分散風險。

日元本周走勢如坐雲霄飛車，主要因日本央行 (BOJ) 總裁植田和男在日本參議院財政金融委員會會議上表示，從年底到明年將更具挑戰性，外界解讀為釋出貨幣政策轉向的訊號，日元 7 日應聲狂飆，盤中一度急升 3.8%，寫下近一年來最大單日漲幅，最高衝上 141.7 價位，不過，美元拋售告一段落後，隨即出現回購，日元匯價又回落至 143-144 附近。

日元匯價止跌回升，若以兩周前、11 月 23 日的低點 0.2149 元來看，兌換新台幣 5 萬元的旅費，約可換得 23 萬 2666 日元，若以 12 月 8 日收盤價 0.2214 元來換匯，只能換得 22 萬 5835 日元，僅兩周就虧了 6831 日元，相當於少吃 7 碗拉麵 (一碗近 1000 日元)，或是多付 2 張東京晴空塔套票的費用，哈日族直呼荷包大失血。

根據臺銀牌告匯率顯示，日元現鈔賣出價上個月一度出現 0.2149 元，創下逾 30 年來新低，近兩周匯價大幅走揚，8 日以 0.2214 元作收，為今年 9 月 12 日以來的高點，雖然先前已有許多民眾趁著日元狂貶之際換匯，但還是有很多人表示沒換夠，接下來還會有甜甜價日元嗎？現在要 all in 換匯了嗎？

日元兌新台幣近三個月來走勢。(圖：台銀牌告匯率)

李其展表示，若以換匯角度來看，日元與新台幣相比，近日確實是日元轉強了，已經脫離一路探底的頹勢，因此，民眾可能很難再見到 0.214、0.215 的便宜價位了，不過，新台幣走勢欲小不易，接下來換匯也不會貴非常多，他認為，日元持續暴衝的機率不高，兌換台幣的表現相對美元來得較穩定。

美國聯準會 (Fed) 12 月 12 日至 13 日將舉行聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，市場期待將連續第三次暫停升息，此外，日本央行將於 12 月 18 日至 19 日召開金融政策決策會議，也成為金融市場焦點。台灣央行理監事會議則於 14 日下午登場，市場認為利率連三凍的機率很高，同時關注全年經濟成長率預測是否進一步下調。

對於年底前的匯市表現，李其展認為，假設 Fed 維持暫停升息，日本貨幣政策態度鬆動，有可能進一步帶動日元走強，不過，現在價格已有事先反應了，日本 19 日利率決策若維持超寬鬆立場，就有可能轉為走貶。

對於近期有赴日計畫的民眾，李其展也提供換匯教戰守則，若是要在農曆年前出國，建議現在可以先換匯約五、六成的旅費，接著再觀察下周以後的國際情勢，如果是過年後才有換匯需求，可以先換三成旅費的日元，再等等看有沒有變動，透過分批進場換匯，就能分散風險。