中鋼12月內銷開平高盤 歐美外銷適度緩步調漲

中鋼 (2002-TW) 今 (15) 日開出 12 月盤價，雖然全球鋼市低谷已過，歐美終端市場展望明朗，有助於推升亞洲地區鋼材出口，歐美鋼價漲勢將預期帶動亞洲回溫，未來將朝正向發展，但考量亞洲鋼市尚處復甦初期、年末客戶資金調節壓力等因素，12 月以平高盤開出。

中鋼表示，考量各產業復甦進程不同，秉持「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，12 月月盤產品中，僅熱軋鋼捲軋延料及 API 每公噸上漲 300 元，其餘皆平盤，以平滑下游客戶庫存成本，針對與外銷歐美市場連動性高的產品，則適度緩步調漲以反映國際行情走勢，攜手客戶掌握鋼市復甦商機。

總經來看，以巴衝突促使近期國際政局升溫，所幸戰事無擴大跡象、石油供應未受阻，油價回跌顯示通膨降溫趨勢不變；歐美央行升息循環近尾聲，美公債殖利率下跌，企業融資壓力獲得舒緩。

IMF 最新預估明年全球 GDP 成長率可達 2.9%，景氣呈現向上走勢。台灣 9 月景氣燈號回至黃藍燈，加上政府持續剌激內需，擴大國內公共建設規模，並減徵關鍵原物料稅賦，央行預估明年台灣經濟成長率達 3.08%，優於今年的 1.46%，經濟脫底。

鋼鐵需求方面，美國車廠工人聯合罷工落幕、汽車復產，有助用鋼需求回籠；日本政府近期推出逾 17 兆日圓（約 1130 億美元）抗通膨法案，促進消費與減稅並行；中國當局政策面聚焦穩定房市，同時增發 1 兆元人民幣（約 1372 億美元）國債投入基建與災後重建，並對汽車與家電等產業提供優惠融資，加速鋼需釋出。

今年全球汽車產量表現亮眼，MarkLines 統計全球今年前九月汽車銷量累計達 6558 萬輛，年增 10%。worldsteel (世界鋼鐵協會) 上修明年全球鋼鐵需求成長率至 1.9%，較今年需求增加近 3460 萬噸，全球鋼市利空因素逐漸淡化。

鋼鐵供給方面，中國進入冬季環保限產時期，主要鋼廠逐步落實減產，中鋼協統計 10 月下旬粗鋼日均產量為 262 萬噸，較 7 月下旬高峰 304 萬噸減少約 14%，鋼材社會庫存自八月中旬高點 1221 萬噸下滑至 949 萬噸，降幅達 22%。

美國鋼廠受惠下游需求強勁，板材交期拉長至超過八週；歐洲鋼廠關停七支高爐，減產效應逐漸發酵。世界鋼鐵協會統計今年九月全球粗鋼產量為 1.493 億噸，同比下降 1.5%，供給面縮減有助平衡需求。

原物料與市場行情來看，鐵礦砂價格攀升至每公噸 130 美元，創近 8 個月新高，冶金煤價維持高檔每公噸 300 美元，有效支撐鋼價，美國鋼廠自十月份起連續三次調漲，北美熱軋出廠價自九月下旬底部反彈超過每公噸 300 美元，歐洲鋼廠推漲熱軋每公噸 50 歐元 (約 54 美元)，帶動歐洲板材行情上漲。

中國指標鋼廠寶鋼、鞍本鋼廠 12 月盤價熱、冷軋及鍍鋅產品皆以平高盤開出；歐美鋼價回升，國際盤商由觀望轉為陸續回補庫存，將帶動亞洲鋼價回溫，全球鋼市回升訊號浮現。