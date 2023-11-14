中鋼翁朝棟：鋼市明年上半年重返上升軌道

台灣鋼鐵工業同業公會理事長、中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟今 (14) 日出席公會 60 周年活動時表示，歐美鋼價上漲帶動亞洲鋼市增溫，鋼市未來展望向好、預期明年上半年重返上升軌道。

翁朝棟表示，歐美鋼價上漲動能將帶動亞洲鋼市增溫，預期第四季表現將優於上季，明年首季雖有過年因素，但鋼市估仍呈現平穩向上態勢；明年第二季為鋼鐵業傳統旺季，預期鋼市將重返上升軌道。

公會說明，近期北美熱軋流通價從 9 月底低點每噸 710 美元，累計上漲 280 美元，同期冷軋漲幅亦達每噸 220 美元，美國鋼廠預告明年第一季熱軋價格將回升至每公噸 1100 美元以上，鋼價上漲動能充沛，有利支撐國際鋼價回溫；近期歐洲鋼價亦轉強，自 10 中旬以來，南北歐熱軋流通價亦上漲近 40 美元。

美國鋼價回升也對亞洲鋼市具顯著引領效果，進入 11 月，中國熱軋流通價每噸累計已回升逾人民幣 230 元 (約 32 美元)，寶鋼 12 月盤價，板類產品每噸調漲人民幣 50-100 元，反映中國市場回穩、盤商開始回補庫存。此外，越南河靜、和發等鋼廠近期接單狀況穩定，也同步醞釀調漲。

展望 2024 年，伴隨製造業投資大幅回溫，新興科技、淨零排放等投資需求持續加持，地緣政治風險降溫，且高物價水準獲得控制、歐美升息趨緩下，全球鋼市表現可望優於今年。

不過，公會也點出，由於以哈衝突、烏俄戰爭與中東地緣政治風險不確定性影響，加上歐盟 CBAM 生效及全球淨零排放的要求，將如何影響鋼鐵成本，仍需持續觀察。