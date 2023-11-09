中鋼10月稅前盈餘月增6成 對全年獲利「深具信心」

中鋼 (2002-TW) 今 (9) 日公告 10 月自結稅前盈餘 8.23 億元，月增 60.2%、較去年同期轉盈，每股稅前盈餘約 0.05 元；前 10 月稅前盈餘 26.61 億元，年減 90.8%，每股稅前盈餘約 0.17 元。中鋼認為，隨著美、歐、中三大市場鋼價均已逐步上漲，對全年獲利深具信心。

中鋼 10 月營收 290.52 億元，季減 1.4%、年減 10.3%；營業利益 5.17 億元，季增 41.3%，較去年同期虧轉盈；營益率 1.8%，季增 0.5 個百分點。累計前 10 月營收 3039.84 億元，年減 21.4%、營業利益 14.35 億元，年減 93.9%，營益率 0.5%，年減 5.6 個百分點。

中鋼說明，10 月出貨約 90 萬噸，雖然較 9 月略減，導致業績下滑，但 10 月及第四季盤價向上，推升毛利率表現，加上業外有礦業投資獲配股利增加等挹注，帶動營業利益及稅前盈餘表現。

展望後續，中鋼認為，美國鋼廠自 9 月起發動連續三波漲價，北美熱軋出廠行情自底部反彈超過每公噸 230 美元，歐洲鋼廠推漲帶動南歐熱軋出廠行情上漲超過每公噸 30 美元，中國目前熱軋外銷報價每公噸亦提漲 20-30 美元，美歐漲價引擎發動，疊加需求釋出，有利支撐國際鋼價回溫、，帶動鋼廠重回正常獲利空間。

總經方面，雖然當前國際地緣政治衝突不斷，但全球經濟動能穩定回溫。美國經濟韌性高於預期，就業與消費表現強勁，政府債務上限危機緩解、車廠聯合罷工趨近尾聲，有利汽車用鋼需求逐漸釋出，以及通膨減緩趨勢不變，預期美歐央行升息週期已接近尾聲，經濟成長回穩。

世界鋼鐵協會（worldsteel）上月中發布最新短期需求展望 (SRO) 指出，受惠全球汽車產量回升，美國消費維持高檔，加上印度投資動能強勁、鋼需增溫，全球鋼鐵需求谷底已過，明年全球鋼鐵需求成長率由原先預估之 1.7% 上修至 1.9%，且較今年預估之 1.8% 增加 0.1%，需求增加約 3460 萬噸。