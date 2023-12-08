【產業概觀】2030年健身產業產值有望逾千億！從世界健身-KY營運資訊臺灣健身產業

一、全球健身產業趨勢與概況

隨著科技進步、經濟成長、所得提高下，民眾有更多時間及金錢參與運動活動，加上民眾健康意識提升，因而加速運動產業的蓬勃發展，而健身中心提供各項運動設備及活動，因此廣受一般大眾喜愛，促使健身運動產業已成為現今最具發展潛力產業之一。

根據 Research and Markets、Statista 及 Verified Market Research 的研究資料顯示，從 2013 至 2019 年度全球健身俱樂部產業銷售規模隨著加入健身俱樂部的人口越來越多，收入呈現穩定成長之趨勢；但 2020 年度受新冠病毒疫情因素影響，呈現大幅下滑；而自 2021 年度在疫情趨緩及疫苗普及下，開始恢復逐期成長，預期 2023~2030 年全球健身俱樂部產業銷售規模之年成長率為 7.67%，至 2030 年度全球健身俱樂部產業銷售規模將達到美金 1,697 億元，顯示全球健身產業市場未來極具潛力。

二、台灣運動人口比率逾 8 成，上健身房比例近年來成長近 1 倍

根據教育部體育署各年度之「運動現況調查結案報告書」資料顯示，臺灣近年來運動比例逾 8 成，上民間運動房人口比例近年來有成長的趨勢

值得注意的是，上民間健身房的滲透率的部分近年來有上升的趨勢，顯示大眾對於健身房接受度有所提高。

根據財政部統計資料庫資料顯示，臺灣健身中心、健康俱樂部整體銷售金額除了近年因疫情影響而衰退以外，整體而言近 10 年來呈現成長的態勢。

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接著我們看看健身產業的上中下關聯圖

健身產業涵蓋的範圍相當的廣，在健身風氣興起的近代，將有助於相關產業的發展

以台灣市場而言，領導業者主要有將上市的 世界健身 - KY 以及 柏文 2 間公司，2 家業者市占率合計達 82% 、會員數合計達 67 萬。

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三、臺灣市場可能的發展與規劃 (以世界健身 - KY 公開資訊為例)

由於臺灣市場規模相較於歐美仍有極大的成長空間，因此我們可以透過分析主要業者來觀察台灣市場發展之趨勢

接下來我們以將上市的 世界健身 -KY 為例，來一窺台灣市場可能的發展走向。

世界健身旗下主要有三大系列，分別為 Regular World Gym 、World Gym Express、FITZINE 三大類別

Regular World Gym 提供全方位、全齡層的健身房服務，大坪數、約 1000 坪空間，心肺及重訓設備設施完整，並規劃多樣化團體有氧課程，讓會員在會所中可依自己的運動偏好、找到想要訓練的項目。

World Gym Express 則是聚焦重訓族群，沒有有氧課程、沒有 SPA 和毛巾服務，在 600 坪左右的空間內，提供各類器材予會員使用，並有專業私人教練團隊可依訓練項目，提供教學。

FITZONE 鎖定高端族群，60 分鐘高效率燃脂團體教練課運動，搭配獨家 MYZONE 心率帶系統，來幫助不只燃燒體脂肪，增加肌耐力，同時也訓練心肺，強調高效運動和 HIIT 產生的後燃效應 。

接著我們檢視 世界健身所提供的會員數與據點數的資料

根據上圖資料可以發現 世界健身 - KY 會員人數與據點在 2016-2020 期間穩定成長，即便碰到 2020 年的疫情使人數有所下滑，但整體會員人數仍穩定，於今年恢復成長。

顯示臺灣健身市場確實有穩定成長跡象。

在營收的部分 2020 年為營收高峰，2021 年主要受到疫情的影響，而在 2022 年又有重返成長的趨勢。

在健身規模穩定成長的背景下，我們來看看世界健身如何進行臺灣市場的規劃

公司認為臺灣消費者可支配所得高、二線城市具有拓點的機會、健身人口滲透率仍然低，因而認為臺灣健身市場仍有極大的發展潛力。

從世界健身 - KY 的上市前公開說明書來看，未來臺灣市場除了健身房之外，搭配健康意識抬頭下，運動周邊產品與服務包含零售、復健、養生、營養諮詢的需求將有機會持續增加，包含保健食品、健身器材、藥局通路等相關廠商，就有機會受惠健身熱潮而帶動產業產值上升。

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