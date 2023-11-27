王道銀行今年獲利將創高 明年股利發放不動用老本

王道銀行 (2897-TW) 今 (27) 日召開法說會，公布前三季合併稅後純益 29.5 億元，年增 23.64%，每股純益 (EPS) 0.74 元，今年獲利可望創新高，對於明年展望，公司認為成長可期。關於特別盈餘公積提存，王道銀行表示，去年提列 25 億元左右，由於今年前三季無論是稅前、稅後或 OCI 損益，都有很好的成績，預計股息可正常發放。

外界關注王道銀行其他綜合損益 (OCI)，公司指出，前三季約有 7.5-7.6 億元的獲利，全年審慎樂觀，股價及匯率變動是主要影響因素，但不會影響到明年的股利發放。

至於王道銀行轉投資的中華票券，是否得用法定盈餘公積來發放股息，公司回應，目前不便替華票回答，不過，華票確實因為升息無法轉嫁成本，使得利息收益受影響。

從淨收益結構來看，王道銀行指出，透過損益按公允價值衡量及兌換損益方面達到 34.67 億元，年增 2.63 倍，其他淨收益也有 6.64 億元，年增 54.64%，而利息淨收益則較去年同期腰斬，降至 16.49 億元，此外，手續費淨收益也下滑至 17.27 億元，年減 9.11%。

關於淨利差 (NIM) 的部分，王道銀行說明，今年有運用到美元資金，使得 NIM 被稀釋，展望明年，無論是否降息，台幣與美元利差部分應該還是會持續，所以 NIM 難以大幅改善，因而影響 SWAP 部分所產生的獲利。存放差 (Spread) 方面也一樣，台幣與美元明年還是處於相對高的利息水位，期望第四季和明年第一季的 Spread 能持平第三季的水準。

外界關注明年度最大的風險，王道銀行認為，主要來自全球總體經濟環境及地緣政治風險。

對於中國市場方面，王道銀行抱持謹慎樂觀態度，雖然過去幾年受疫情影響，經濟下行、外資投資移出，對中國經濟有很大的重擊，但王道銀行仍努力在這個市場耕耘，找到合適的客戶，至於陽光消金與日盛台駿，今年內部都有做很多的調整，在放款組合做出調整，也淘汰一些能力較差、適應性較差的客戶，也找到一些不錯的客戶，預估未來在經濟迴轉下，能夠表錯不錯，持續優化放款組合。