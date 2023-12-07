央行：貨幣體系需根植於央行 推動CBDC研究試驗中

中央銀行副總裁朱美麗今 (7) 日指出，不論是穩定幣或存款代幣均不具貨幣單一性，貨幣體系須根植於央行的 CBDC，並以樹為比喻，「樹的根幹即為央行」，目前央行也正務實推動 CBDC(中央銀行數位貨幣) 研究試驗。

朱美麗認為，比特幣設計初衷原是期望發展成一種新型態的電子現金或數位貨幣，惟因價格波動劇烈且無內含價值，演變至今，反而更像是投機炒作的風險性資產，難以作為支付用途。

同時，比特幣的底層技術公共區塊鏈具結構性缺陷，例如，比特幣為兼顧去中心化及安全性的特性，只能放棄擴充性，導致交易處理效能低落、手續費高昂，促使市場上不斷有交易處理效能較佳但不安全的公共區塊鏈加入競爭，各個區塊鏈彼此間又不互通，而呈現碎片化 (fragmentation) 趨勢。

由於價格不穩定、處理速度受限，加上公共區塊鏈朝碎片化發展現象，使比特幣等加密資產無法建構成可行的貨幣體系。

反觀央行貨幣由受信任的主體所發行，具有周延的制度性安排，無信用風險和流動性風險，朱美麗強調，央行貨幣仍是未來貨幣體系的信任基礎。

朱美麗也以「樹」作為比喻，樹的根幹即為央行，貨幣體系須根植於央行的 CBDC，以 CBDC 作為各類代幣化資產名目價值的定錨 (nominalanchor)，來支援多元、多層次的私部門提供的創新服務或產品，可能就是未來貨幣體系的發展藍圖。

朱美麗觀察，目前國際間央行多處於 CBDC 研究與探索階段，不少國家央行也深入進行技術性試驗，然而，為避免落入「技術解決主義」的陷阱，不宜過度樂觀認為技術能找到各種問題的解決辦法，仍應有制度性的管理與治理機制，確保 CBDC 系統的順暢運作。

朱美麗強調，央行正持續務實推動 CBDC 研究試驗，並與利害關係人廣泛溝通，確保相關設計與政策的周延，以因應未來貨幣體系的發展。