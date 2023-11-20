響應電支跨機構互通 永豐大咖DACARD攜台灣Pay掃碼支付

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (20) 日宣布，整合線上繳費及信用卡管理功能的「大咖 DACARD」App 即日起攜手台灣 Pay，響應電支跨機構共用平台新功能上線，永豐銀指出，使用大咖 DACARD App 於支援 TWQR 或台灣 Pay 的特約商店也能掃描 QR Code 或出示付款條碼，即可輕鬆完成消費。

根據統計，台灣電子支付帳戶使用者已達 2607 萬人，但目前市面上各種支付 QR Code 規格各異、無法互通，導致商店擺滿 QR Code 立牌，財金公司先前宣布串連銀行及電支機構二大支付體系，以 TWQR 作為共同標示，攜手合作推展 QR Code 支付服務，未來民眾不管使用哪一個支付 APP，只要掃同一張 TWQR 即可。

永豐銀表示，即日起，大咖 DACARD App 新功能體驗升級，結合財金公司電子支付跨機構共用平台的購物功能，永豐銀網銀會員使用大咖 DACARD App，於支援 TWQR 或台灣 Pay 的特約商店消費，即可快速完成線上支付。

永豐銀指出，旗下大咖 DACARD App 已上線二周年，兼具各項繳費繳稅、生活消費及多樣化信用卡管理功能，不僅提供永豐卡友完整的信用卡管理功能，包括檢視信用卡申辦進度、開卡啟用或國內、外交易設定等，此外，卡友透過大咖 DACARD App 也可方便辦理信用卡分期申請。