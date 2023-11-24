博通達成以610億美元價格收購VMware! 特斯拉瑞典廠罷工!!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 56 分)

■道瓊指數：上漲 36，漲幅 0.10% 至 35354。

■那斯達克 100 指數：下跌 -7.75，跌幅 -0.05% 至 16041.50。

■標普 500 指數：上漲 0.75，漲幅 0.02% 至 4568.00。

【今日總經數據】美國上週初請失業金人數降至 20.9 萬人，遠低於市場預期的 22.7 萬人。11 月密大消費者 1 年通膨預期終值上調至 4.5%，5~10 年通膨預期終值持平於 3.2%。

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二、美股盤前關注重點

1. 博通達成以 610 億美元價格收購 VMware，迅速重組四部門：在最後獲得中國監管單位的批准後，博通以完成以 610 億美元的價格收購 VMware，並迅速重組四個部門：

(1)VMware Cloud Foundation (VCF)，由資深副總裁兼總經理 Krish Prasad 領導

(2)Tanzu (TNZ)，由副總裁兼總經理 Purnima Padmanabhan 領導

(3) 軟體定義邊緣 (SDE)，由副總裁兼總經理 Sanjay Uppal 領導

(4) 應用網路和安全 (ANS)，由副總裁兼總經理 Umesh Mahajan 領導

2. 瑞典特斯拉工廠罷工：IF Metall 為瑞典工業界工會，擁有 30 萬名會員，10 月底 Metall 領導特斯拉於瑞典的 8 個工廠為期 5 週的罷工，此次罷工主要以討論集體協議，涵蓋工資、退休金、工作時間和假期等條件，該組織表示，只要需要就會繼續罷工。

自從服務工人宣布罷工以來，在該國與特斯拉有業務往來的港口工人、電工和清潔服務人員拒絕與該公司合作。

IF Metall 主席 Marie Nilsson 表示，這次罷工不僅是為特斯拉工人而戰，也是為了保護瑞典工會模式，「如果我們允許像特斯拉這樣的公司在沒有集體協議的情況下運營，它將向其他國際公司和其他類型的行業開放，」

對於此次罷工，目前特斯拉執行長馬斯克僅於 X 平台上表示：這太瘋狂了。 據報道，特斯拉瑞典公司向支持特斯拉工人的工會 IF Metall 通報稱，馬斯克直接告知該工會不要簽署任何集體談判協議，現階段談判陷入僵局。。

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3. OPEC + 延遲會議，油價暴跌：市場傳言因 OPEC + 成員國不合，因而將原定本週末的 OPEC + 會議延遲至 11 月 30 日。具報導表示，沙烏地阿拉伯對其他 OPEC + 成員國的石油產量水準表示不滿，若 OPEC + 其他成員不參與減產，OPEC 領導者可能會撤銷每日減產 100 萬桶計劃。在消息公布後，週三西德州中質原油下跌 4.24%，至每桶 74.47 美元；國際基準布蘭特原油下跌 4.27%，至每桶 78.93 美元。(參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊)