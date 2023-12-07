王晶光11月營收24.89億元創歷年同期新高 年增25%

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (7) 日公布 2023 年 11 月營收爲 24.89 億元，創歷年同月新高，月減 1.48%，年增 25.76%，累計 2023 年前 11 月營收 198.55 億元，年增 11.78%，董事長陳天慶指出，今年第四季營收有機會創歷年同期新高。

玉晶光開發三年的潛望式鏡頭，已出貨包括中系、日系及美系手機廠使用，同時，陳天慶也指出，在手機的感光元件呎吋越來越高大，畫素可能上升到億級畫素同時，在市場需求推動下，潛望式鏡頭更可能由目前的高階手機配置，下放到中階產品。

玉晶光總經理郭英理指出，對於手機、NB、平板的需求可能回溫的徵兆正密切注意之中，在玉晶光目前鏡頭產能吃緊的情況下，也將審慎依照客戶端需求進行產能的擴充。

玉晶光 2023 年前三季營收 148.87 億元，毛利率 33.31%，年減 4.99 個百分點，稅後純益爲 19.19 億元，年減 21.01%，每股純益 17.02 元。

同為蘋果供應鏈的大立光 (3008-TW)，5 日公布其 11 11 月營收以 67.9 億元改寫歷史新高，月增 7.33%，年增 30.54%，在 11 月營收的大躍進推升之下，大立光 2023 年前 11 月營收 440.73 億元，已較去年同期轉爲正成長，年增 0.95%，大立光預估 12 月的客端拉貨動能將較 11 月減緩。