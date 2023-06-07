桓鼎-KY以核心技術擴大布局 儲能牆板新品正式發表

桓鼎 - KY(5543-TW) 結合既有建材及電能核心技術，旗下桓鼎能源今 (7) 日首度公開儲能牆板 (Energy Wall)，聯合策略夥伴達方電子 (8163-TW) 等共組完整儲能解決方案，展示儲能牆作為 UPS 不斷電系統以及串並聯升壓後供電動車快充兩大功能。

儲能牆板外觀 90*90*6.7 公分，為市面上最薄的儲能設備，可客製不同美觀主題，現場展示從清明上河圖、高質感木紋、布紋、金屬髮絲紋、到極簡白搭配 LED 呼吸燈設計，儲能牆板不僅可做為畫作掛設在家中，大量鋪設時更可以完全融入室內裝潢，體現桓鼎能源 saving energy with style 的儲能美學。

桓鼎能源儲能牆板一片 5kWh，可以並聯增加容量外，是市面上唯一可以串聯升壓至高壓的分散式儲能。儲能牆板可以串並聯，即可應用在不同場域，不管是 220V 的冷氣、380V 工廠用電、400V 的電動車 Tesla、甚至到 800V 的 Porsche Taycan，儲能牆板都可以支援用電。

桓鼎能源指出，儲能牆板且不同於柴油發電機，除了要堆放柴油外，只能供弱電，用儲能牆板作為不斷電系統、升壓備援，民生用電外還可以拉動電梯及工廠設備等高功率用電，真正解決缺電停電時的不斷電需求。

桓鼎能源今天聯合策略夥伴馳諾瓦科技、達方電子、康晤企業、安瑟樂威、合通綠能簽約，共組完整儲能解決方案。