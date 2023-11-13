〈中信金法說〉總座：Q3是史上最好的一季 今年獲利創高沒問題

中信金 (2891-TW) 今 (13) 日舉行法人說明會，公布自結前三季累計稅後純益 485.86 億元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 17.62%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.83%，雙雙呈現上升，每股純益 2.44 元。中信金總座陳佳文表示，今年第三季是史上最好的一季，展望第四季，雖然保險獲利無法像第三季亮眼，也沒有股利挹注，但全年獲利創新高應該沒問題。

中信金表示，受惠子公司中國信託商業銀行、台灣人壽保險公司雙引擎營運表現出色，第三季金控獲利季成長達 25%，前三季獲利年增 51%，ROE 優於金控同業。

展望第四季，陳佳文指出，銀行獲利較為穩健，但保險獲利可能不會像第三季這麼好，由於獲利高峰已過，加上沒有大量現金股利挹注，第四季恐怕很難達到第三季的獲利水準，不過，全年營運達到歷史新高應該是沒問題。

外界關注中信金今年業績亮眼，是否加碼發放股利，陳佳文表示，全年獲利毫無疑問應該是比去年好，邏輯上股利政策也會比去年好，但目前公司內部尚未充分討論發多少，僅強調中信金追求穩定，讓股東不怕景氣波動，都有一定的股利可領取。

陳佳文進一步說明，中信金不會因為獲利特別好就把它全部花掉，也不會因為獲利不好就完全不發股利，主要策略還是維持穩定的股利發放，同時也會參考投資者的期望與同業的狀況。

中信金指出，中國信託銀行受益於存放款成長動能穩健，淨利息收入持續成長，且因財富管理業務動能良好、信用卡消費金額持續成長，以及法人金融與個人金融相關業務帶動，推升整體手續費收入，加上交易收入大幅增長，前三季合併稅後純益達 317.14 億元，為歷史新高，年增 10%，獲利表現領先銀行同業。

中信金進一步指出，中信銀行截至 2023 年 9 月底之合併逾期放款比率為 0.48%，合併呆帳覆蓋率為 336.8%，呆帳成本為 23 個基點，資產品質穩定。

保險業務方面，台灣人壽持續推動保障型、外幣保單及健康傷害險等商品銷售，深耕長年期繳商品，銷售占比顯著提升，第三季因新台幣兌美元持續貶值，避險成本下降，加上股利持續挹注及擺脫防疫險損失的影響，累計前三季稅後獲利較去年同期成長 181%。