中國國務院發表一帶一路白皮書 概述推動10年進展

新華社周二 (10 日) 報導，為介紹「一帶一路」10 年來所取得的成果，進一步增進國際社會的認知理解，推動「一帶一路」高品質發展，讓「一帶一路」惠及更多國家和人民，中國國務院新聞辦公室周二發布《共建「一帶一路」：建構人類命運共同體的重大實踐》白皮書。

白皮書說，2013 年 3 月，習近平提出建構人類命運共同體理念；9 月和 10 月先後提出共建「絲路經濟帶」和「21 世紀海上絲綢之路」。 共建「一帶一路」倡議，創造性地傳承弘揚古絲綢之路這一人類歷史文明發展成果，並賦予其新的時代精神和人文內涵，為建構人類命運共同體提供了實踐平台。

白皮書指出，10 年來，在各方的共同努力下，共建「一帶一路」從中國倡議走向國際實踐，從理念轉化為行動，從願景轉變為現實，從謀篇佈局的「大寫意」到精耕細作的「工筆畫」，取得實打實、沉甸甸的成就，成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。

白皮書說，10 年來，共建「一帶一路」不僅為相關國家帶來實實在在的利益，也為推進經濟全球化健康發展、破解全球發展難題和完善全球治理體係作出積極貢獻，開闢了人類共同 實現現代化的新路徑，推動建構人類命運共同體落地生根。

白皮書指出，中國願與各國一道，堅定不移推動高品質共建「一帶一路」，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，建立一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔 美麗的世界，讓和平的薪火代代相傳，讓發展的動力源源不斷，讓文明的光芒熠熠生輝，共同繪製人類命運共同體的美好畫卷。

白皮書除前言、結語外分為五個部分，分別是：源自中國屬於世界；鋪就共同發展繁榮之路；促進全方位多領域互聯互通；為世界和平與發展注入正能量；推進高品質共 建「一帶一路」行穩致遠。