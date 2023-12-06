鴻海劉揚偉：台灣軟體業未來產值上看5兆元 佔全球10%

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (6) 日表示，台灣軟體產業在未來可望佔全球產值 10%，規模突破 5 兆元，希望以高雄軟體研發中心為出發點，以「軟體為主、硬體為輔」的策略協助產業發展。目前鴻海高雄軟體研發中心首批共計逾百位集團員工進駐，並持續在當地舉辦徵才。

劉揚偉表示，台灣在硬體產業的發展上，不論是系統、模組到 IC 的製造與設計，是相當完整且具競爭力，導致長期資源都往硬體發展傾斜，沒有業者大力投入軟體開發。因此，雖然研調機構預估，全球軟體產業到 2025 年的市場規模約 2 兆美元，但台灣僅佔不到 1%。

劉揚偉進一步指出，其實鴻海長期有意投入軟體產業發展，但是 10 年前並沒有這樣的環境，不過，現在環境已全然不同，像是生成式人工智慧 (GAI) 的出現，以及政策與產業大環境都已經到位，因此鴻海也有機會進一步實踐在軟體研發的計畫。

他認為，市場的機會是相當龐大的，只是軟體的發展一定要有硬體平台的支持，不能靠外界施捨，鴻海現在不論是 EV 還是電動巴士，全部都是自己的平台，也因為具有自己的平台，所以發展上會更具有信心。

對於為何選擇高雄作為集團軟體研發中心，劉揚偉解釋，北部地區主要是因為長期投入硬體產業的發展，相對而言顯得市場趨向飽和、擁擠，因此轉向南部發展，較有地區優勢。

劉揚偉表示，目前鴻海高雄軟體研發中心 174 個座位已經使用 103 位，所剩不多，所以要找下一個地點，並持續在當地舉辦徵才，目前累積履歷投遞人數已超過 3000 人次，後續會再跟當地大專院校推動產業合作。