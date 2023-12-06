股價默默創高 漲價概念捲土重來

今天回頭來看看，下半年以來吸引不少市場關注度的記憶體概念股。

近幾個月，記憶體概念股多數都是走高檔整理，在台股強彈的過程中不算是特別強，但也沒有看到多方趨勢結束的跡象。而今天股價突破 500 元整數大關，創下波段新高的 8299 群聯，仍然是受惠產品報價走揚，加上市場需求回溫的強勢標的。

群聯主要做 NAND Flash 、固態硬碟、 USB 隨身碟、快閃記憶卡等控制晶片及模組。

針對 NAND 市場，我們可以再複習一次，就是在經過兩年以上明顯的跌價後，終於在國際大廠減產、終端庫存降低的利多帶動下，使今年有望見到價格回升；而 Q3 起國際大廠也紛紛調漲 NAND Flash 價格，目前依舊是利 NAND Flash 報價反彈的階段。

而先前我們談過，價格反彈力道，會需要看市場供需結構變化；群聯預期本季多項消費性電子產品的需求將回溫，同時在 10 月營收再度創下今年來波段新高下，也透露出了市場需求轉強，且單月營收也較 Q3 平均一個月增加近 25%。

而除了 NAND 報價及需求利多，群聯在 PCIe 5.0 的 SSD 控制晶片 E26 目前市佔最高，可搭上高速傳輸之商機；群聯先前已有出貨用在消費型產品， PCIe 5.0 需要用到的 Redriver ，而可應用在 AI 伺服器的 Retimer 也正進行認證，在不久的將來有望開始出貨並成為市場上少數的供應商之一。

9 月份時，群聯股價已經走過一波突破高檔整理區間後，慢慢向上墊高的走勢；如今經過 2 個多月整理再度攻擊，有機會再度上演續創高的行情。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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