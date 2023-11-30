新光三越壓軸周年慶買氣爆發 首日來客逾6萬人

新光三越 2023 周年慶最後壓軸由台北站前店於今 (30) 日開打，新光三越表示，壓軸的周年慶活動價格挑戰最低價，化妝品 3 折起、家用品 2 折起，首日開店前即湧現排隊人潮，推估首日來客破 6 萬人次，尤其化妝品、家電業種買氣最熱。

新光三越台北站前店為今年最後一波周年慶，主打年度壓軸點數活動以及價格最低價，首日來客估將超越 6 萬人次，其中，主力業種化妝品首日熱賣超過 5 萬組。

新官三越統計，每年必搶化妝品明星特惠組最低 3 折起，開店前即湧現排隊人潮，開店 2 小時即繳出亮麗成績，包括 ESTEE LAUDER 小棕修護無敵組、LANCOME NO.1 小黑瓶搶購組、Kiehl’s 金盞花保濕水嫩組等限量組數完售，化妝品首日共熱賣超過 5 萬組。

同時，今年彩妝搭配耶誕限定節慶派對主題，業績爆發成為新黑馬。

適逢北部氣溫轉冷，提升禦寒服飾大衣業績，今日業績成長近 10%，且多款冬被寢具全數搶購一空。

而高單價的家電商品迎來年末換新和新居成家買氣，新光三越統計，成家黃金三機─洗碗機、洗衣機和冰箱，在買機送機的促銷下，開店 1 小時成交量較去年成長 10%。

另一方面，因明年春節提早報到，季節性和掃除環境家電需求度暴增，除濕機、電暖器、清淨機首日進帳百台訂單。