美股重點新聞摘要2023年12月05日

今日操盤前瞻

中國 11 月財新服務業 PMI

澳洲央行利率決議

歐元區、英國、美國 11 月 Markit 服務業 PMI

美國 11 月 ISM 非製造業指數、JOLTs 職位空缺

貨幣緊縮 + 經濟阻力 穆迪對明年全球銀行前景打負評

信評機構穆迪 (Moody’s Investor Service) 認為，全球銀行將在 2024 年面臨負面展望，因金融機構面臨央行收緊貨幣政策、經濟成長放緩和資產風險加劇的局面。閱讀全文...

美 10 月工廠訂單下滑 3.6% 創約 3 年半以來最大單月跌幅

美國商務部人工普查局周一 (4 日) 公布最新數據顯示，美國 10 月工廠訂單降幅遠超預期，創下約三年半以來最大單月跌幅，主因是受到耐久財和運輸設備需求走弱影響，同時也強化高利率開始影響支出的觀點。閱讀全文...

Meta 股價今年大漲 172% 祖克柏兩年來首次賣股

彭博周一 (4 日) 報導，臉書母公司 Meta Platforms 執行長祖克柏兩年來首次出售持股，此前這家社群媒體巨擘的股價在經歷 2022 年的動盪之後迅速反彈。 閱讀全文...

沙國能源部長：若有必要 OPEC + 石油減產會持續到明年 3 月後

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Prince Abdulaziz bin Salman) 周一 (4 日) 接受彭博採訪時表示，如果有需要，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 石油減產「絕對」可以持續到第一季之後，並承諾將全面實施減產。閱讀全文...