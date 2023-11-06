宏達電前三季虧損增至24.99億元 每股虧3.01元

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布財報，第三季稅後虧損 9.1 億元，虧損較前一季小幅增加、較去年同期收斂，每股虧損 1.1 元；前三季虧損 24.99 億元，較去年同期擴大，每股虧損 3.01 元。

宏達電第三季營收 11 億元，季減 3.9%、年增 1.67%；毛利率 41.4%，與前一季相當、年增 2 個百分點；營益率 - 102.8%，虧損較前一季擴大、較去年同期小幅收斂。

累計營運方面，前三季營收 32.18 億元，年增 0.8%；毛利率 41.2%，年增 2 個百分點；營益率 - 99.58%，虧損較去年同期小幅收斂。

宏達電今日同步公告 10 月營收 2.16 億元，寫今年次低，月減 64.1%、年減 29.35%；累計前 10 月營收 34.34 億元，年減 1.85%。

宏達電表示，第三季推出 HTC U 系列新機 HTC U23，新機設計不僅突顯出個人風格色彩，外型設計注重細節與美感、握感舒適、螢幕大小適中、出色的拍攝功能、長效電力、流暢影音等。

另外，HTC G REIGNS 與 DeepSig 攜手合作，利用 AI 技術提升 5G 訊號效率。該合作將 DeepSig 的生成式 AI 運算整合到 REIGN CORE 5G 專網中，可應用於企業用大規模 XR 裝置的佈建及其他 5G 設備。