材料-KY絲束出貨仍旺盛 11月營收12.44億元年增1.99倍

材料 - KY(4763-TW) 絲束產品仍有在銷售價量上的優勢，公司今 (4) 日公布最新營收資訊，2023 年 11 月營收以 12.44 億元續創新高，月增 0.19%，年增 1.99 倍，已連續 3 個月營收站穩在 12 億元之上，累計 2023 年 11 月營收 96.75 億元年增 1.5 倍，全年可望突破百億元營收。

材料 - KY 前三季稅後純益 32.4 億元，年增 2.6 倍，每股純益 39.63 元，材料 - KY 明年起持續進行絲束及醋片產能擴充。

材料 - KY 2023 年前三季營收 71.89 億元，毛利率 59.9%，年增 1.78 個百分點，前三季稅後純益 32.4 億元，年增 2.6 倍，每股純益 39.63 元。

材料 - KY 表示，目前訂單能見度良好，成長動能可望延續到明年。此外，絲束及醋片需求強勁，第四季訂單滿載，且原料價格趨於低檔穩定，樂看今年年營運成果。

同時，就產能規劃方面，材料 - KY 主管指出，因應絲束需求與營運成長，預計 2024 年 7 月中旬完成擴增 9,000 噸絲束產能，2025 年 1 月再擴增 9,000 噸的絲束產能，及預計 2025 年第二季完成 3 萬 5,000 噸醋片產能擴增。另東南亞設絲束廠計畫，目前正按部就班進行中，包含與當地第一大菸廠洽談合資方式等。