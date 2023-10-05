材料-KY9月營收攀上12億元績創新高 年增1.99倍

材料 - KY(4763-TW) 掌握市場需求契機，持續擴產及調高出貨價格，營收也跟著成長，今 (5) 日公布 9 月營收 12.17 億元，成為今年連續第九個月營收高速成長創新高，2023 年前 9 月營收 71.89 億元，年增 1.36 倍，公司對下半年營運仍看好。

材料 - KY 9 月營收 12.17 億元，創新高，月增 8.33%，年增 1.99 倍，2023 年第三季營收 32.61 億元，創新高，季增 37.8%，年增 1.72 倍，1-9 月營收 71.89 億元，年增 1.36 倍，公司將在 (6) 日下午出席券商的法人說明會。

材料 - KY 目前訂單能見度良好，而 2024 年新約將在下半年陸續與客戶端展開談判，公司對今年、2024 年銷售同樣看好。目前材料 - KY 已成爲在全球絲束市占率 5% 的供應商，公司在向上游整合且擴產後，將進一步以爭取 7% 以上市占率爲目標。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，2023 年的合約及出貨時程都已排定，材料 - KY，也加開產能因應需求，材料 - KY 董事長王克璋強調，估算目前市場供需狀況，材料 - KY 已成為大型煙草公司在遠東、近東地區的唯一絲束供應，但預估只有需求的 50% 獲得滿足。

王克璋指出，市場供需緊張，主要受原有絲束供應商塞拉尼斯、伊士曼等因營運考量陸續關閉包括墨西哥等廠，在市場需求大增時，供應不及所致，估計新蓋一座廠需 3 年時間，也造成菸草公司進場搶貨，同時另類市場加熱不燃燒菸絲束需求增加，也更造成絲束需求狂增。

材料 - KY 2023 年上半年營收 39.28 億元，毛利率 58.12%，年增 23.95 個百分點，稅後純益 16.01 億元，年增 1.71 倍，每股純益高達 22.65 元。