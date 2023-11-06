材料- KY 10月營收12.42億元續創新高 絲束及醋片產能將擴產

材料 - KY(4763-TW) 掌握市場需求契機，持續擴產及調高出貨價格，營收及獲利也跟著成長，今 (6) 日公布最新營收，10 月營收 12.42 億元，續創新高，月增 2.07%，年增 2.01 倍，累計前 10 月營收 84.31 億元，年增 1.44 倍。依公司最新規劃，2024 年及 2025 年仍將持續擴產絲束及醋片產能。

材料 - KY 自結 8 月稅後純益 5.66 億元，月增 25.78%，年增 4.66 倍，依目前 8.59 億元股本計算，每股純益 7.92 元，自結前 8 月稅後純益 26.17 億元，每股純益 30.47 元。

材料 - KY 第三季營收 32.61 億元，創新高，季增 37.8%，年增 1.72 倍；前三季累計營收 71.89 億元，年增 1.36 倍。

材料 - KY 目前訂單能見度良好，下半年將陸續與客戶展開 2024 年新約談判，公司對今年、2024 年銷售同樣看好。

產能規劃方面，絲束廠年設計總產能已分別於 2023 年 3 月及 4 月如期擴增 8000 噸及 9000 噸擴增，擴增後年設計總產能為 3.7 萬噸；醋片廠已於 6 月擴產 5000 噸，年設計總產能達 3.5 萬噸。為因應絲束需求與營運成長，預計 2024 年擴增 8000 噸絲束產能，及預計 2025 年擴產 3 萬噸醋片產能。

材料 - KY 已取得全球四大煙草公司訂單，公司也加開產能因應需求，並持續提高市占率。

除持續優化生產效率與擴大產能外，材料 - KY 並再往兩大策略方向布局，以達成長期成長及鞏固競爭優勢：一、把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料。二、因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能，以增加多樣化產品。