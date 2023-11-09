材料-KY Q3賺近2個股本超越上半年 前三季EPS 39.63元

材料 - KY(4763-TW) 今 (9) 日公布最新財報，第三季獲利創新高，單季稅後純益達 16.4 億元，季增 52%，年增 4.34 倍，每股純益 19.7 元；前三季稅後純益 32.4 億元，年增 2.6 倍，每股純益 39.63 元，材料 - KY 明年起持續進行絲束及醋片產能擴充。

材料 - KY 第三季營收 32.61 億元，創新高，毛利率 62.1%，季增 1.5 個百分點，年增 23.5 個百分點，單季稅後純益達 16.4 億元，季增 52%，年增 4.34 倍，每股純益 19.7 元。

材料 - KY 前三季營收 71.89 億元，毛利率 59.9%，年增 1.78 個百分點，前三季稅後純益 32.4 億元，年增 2.6 倍，每股純益 39.63 元。

材料 - KY 指出，第三季營收成長主要受絲束及醋片需求持續強勁帶動，加上銷售價格調漲效益顯現，絲束新產能擴增挹注。絲束第三季營收較去年同期增加 265%，但醋片為因應絲束產能增加而增加自用比率、減少外賣，醋片第三季營收較去年同期小幅增加 11%。

材料 - KY 第三季毛利率為 62.1%，較去年同期增加 23.5 個百分點，較前季 增加 1.5 個百分點，主要受產品組合影響，及銷售價格調漲效益顯現帶動。

展望第四季，材料 - KY 指出，貿易戰再次升溫，使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，濟南大自然亦看好醋片在中國內需市場。

材料 - KY 表示，目前訂單能見度相當良好，成長動能可望延續到明年。此外，絲束及醋片需求強勁，第四季訂單滿載，且原料價格趨於低檔穩定，樂看今年年營運成果。

就產能規劃方面，材料 - KY 因應絲束需求與營運成長，預計 2024 年擴充 8000 噸絲束產能，及預計 2025 年完成 3 萬噸醋片產能擴充。