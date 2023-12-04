陽明：供給過剩恐到後年 因應巴拿馬運河乾旱繞行 聯盟擬收附加費

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (4) 日召開法說會，直指因今明兩年全球海運市場處在新船交船高峰，預計供過於求的狀況恐要等到 2025 年才開始收斂，長期運價有壓，不過，近來巴拿馬運河乾旱造成航商船期有延誤，部分航商為因應成本增加而收取附加費，陽明所屬聯盟 THE Alliance 也在研擬中。

陽明說明，因應巴拿馬運河乾旱造成的限航到明年 2 月前影響大，已有航商改走好望角，影響船期，並因此調整附加費來因應成本上升，此消息有助支撐下檔運價，而所屬聯盟 THE Alliance 也在研擬收附加費中。

貨攬業者分析，由於市場供給過剩，船公司即便祭出附加費也不一定能收成功，運價仍取決在供需結構變化，但有助運價於第四季淡季期間不至於再破底，呈現上有壓下有撐的態勢。

在海運市況仍供過於求結構下，船公司和貨主議約拉鋸中，陽明不諱言，今年長約談判時間會拉長，歐洲線尚未完成，美國線也僅完成 30-40%。

展望後市，陽明認為，今明兩年全球海運市場續處交船高峰，到 2025 年才會收斂；至於中國近期又爆發新一波呼吸道疫情，外界疑問是否可能再出現如新冠疫情的塞港問題，陽明回應，目前中國出貨順暢，尚未看到影響。

對於船隊規劃，陽明明年並未有新船要交付或老船拆解，仍持續有汰舊換新規劃，若董事會通過，會對外發布訊息。