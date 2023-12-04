00918完成填息 改寫掛牌以來新高價

受美股激勵，台股今 (4) 日一開盤便衝破前波高點，最高來到 17516.61 點，改寫今年新高紀錄，近來受到股民青睞的 ETF 大華優利高填息 30 (00918-TW) 順利完成填息，共花了 53 個工作日，終場以 21.67 元作收，創下掛牌以來的新高價。

00918 於去年 11 月 24 日掛牌，今年 6 月以來首次配息，兩次都填息完成，顯見指數篩選中納入過去填息紀錄，對於投資人來說才能避免股息只是左手換右手。根據大華銀投信官網顯示，00918 最新配息金額為每單位配發 0.67 元，投資人若參與配息，須在 12 月 15 日前買進並持有。

大華優利高填息 30 經理人徐慧芸表示，根據彭博統計台灣加權指數過去 40 年單月表現，每年 11 月起至隔年 4 月的單月平均表現都為正報酬；同時，過去大選後的台股也多為正報酬。隨著年關將近，投資人若擔心個股波動，不妨透過高填息 ETF 進行分散布局，同時掌握總報酬成長的機會。

徐慧芸指出，隨著企業庫存陸續調整完畢，晶圓代工、ODMs、手機與 PC 供應鏈等有望回歸基本面表現。展望 2024 年，預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局，也能在股市短線震盪中為自己撐起保護傘。