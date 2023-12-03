樂迦再生與台智雲強強聯手 共同塑造再生醫療產業AI新紀元

在全球再生醫療產業委託開發暨製造服務 (CDMO) 市場持續增長的趨勢下，依據 Precedence Research 市場調查報告，預計未來十年將持續以年複合成長率 22.8% 穩健成長。專注於細胞治療製程開發的 CDMO 公司樂迦再生 (6891-TW) 與人工智慧 (AI) 算力聞名的台智雲宣布展開戰略合作並簽署合作意向書，加入經濟部中小企業處 AIHPC 超算加速器計劃。此次合作將結合樂迦在細胞治療製程開發的深厚專業與台智雲在 AI 算力領域的領先技術，共同推動再生醫療產業的發展與創新。

在細胞治療開發的領域，AI 技術可成為加速研發和優化製程的關鍵輔助，過去可能需要數年才能完成的製程開發工作，現在能通過 AI 輔助模型大幅縮減產品開發的生命周期，在確保產品的安全性及有效性的前提下，不僅加速產品上市的速度，同時也降低研發成本。透過這次合作，樂迦將整合台智雲的先進 AI 技術與強大的算力資源，以實現更高效、更精確的製程控制，期以提升樂迦再生在全球再生醫療產業供應鏈中的競爭力。

樂迦股份有限公司執行長林世嘉表示：「我們與台智雲的合作，象徵著我們在再生醫療 CDMO 領域邁出了革新性的一步，利用 AI 技術，我們將能夠更有效地開發和生產細胞治療產品，不僅大幅縮短開發時程，同時還能保持產品的高品質和安全性」。

台智雲總經理吳漢章也對此次合作表達了極大的期待：「我們期待透過我們的 AI 算力，助力樂迦在細胞治療製程開發，更是對台灣再生醫療產業進行的貢獻。」

樂迦再生和台智雲的合作預計將在早期協助客戶研發階段和製程優化上帶來幫助，更高效地利用 AI 解決方案，推動細胞治療產品從概念到商業化的快速實現，期望在 CDMO 市場中引領變革，隨著 AI 技術的不斷發展，樂迦和台智雲將共同探索更多創新可能，為再生醫療產業帶來新的生命力。