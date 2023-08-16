樂迦再生結盟日商 推進台灣細胞治療臨床進程

樂迦再生 (6891-TW) 今 (16) 日宣布，為滿足台灣細胞治療公司客戶未來臨床試驗發展，進一步與日本跨國集團 Minaris 結盟合作，簽訂細胞產品開發及生產服務合約，成為國際策略合作夥伴。

樂迦董事長何弘能強調，因在台灣有客戶想進軍國際，因此雙方開始展開業務合作，未來可相互支援美國 FDA 與台灣 TFDA 的臨床試驗的申請。據了解，樂迦的客戶為細胞治療公司，正在展開免疫療法 CAR-T 臨床前研究。

樂迦再生由三顧 (3224-TW)、日本日立集團與國發基金等多家科技公司合資成立，目標打造國家級 GMP 細胞工廠，主要業務為細胞治療產品委託開發暨製造服務 (CDMO)、CAR-T / iPSC 等。

何弘能表示，旗下先導工廠近期獲得衛福部 GMP 認證，竹北 CDMO 細胞工廠預計 2025 年完工、2026 年開始運轉，未來將發展細胞製程。

Minaris 為領先全球的 CDMO 機構，合作商包含葛蘭素史克集團、SanBio 等大廠。Minaris 原隸屬日立旗下的日立化成，2019 年底被昭和電工公開收購，成為昭和電工集團再生醫療事業品牌。

Minaris 旗下 GMP 工廠座落於美國加州、紐澤西、德國慕尼黑、日本橫濱，全球工廠皆符合美國 FDA、德國 (歐盟 EMA)、日本 PMDA 要求，客戶數多達 180 多家。