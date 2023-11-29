樂迦再生科技獲得國際認證 進軍海外搶商機

樂迦再生科技 (6891-TW) 以「人類血球來源誘導性多潛能幹細胞 iPSC 外泌體」，成功取得國際 INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) 認證，列入國際美妝保養品原料成分表，拿下進入海外商業市場的通行證。

樂迦的 iPSC 外泌體是今年公司製程開發主力之一，iPSC 外泌體優勢在再生能力、抗老化與細胞增生，且經第三方檢測證實通過安全性試驗與功能性試驗。

iPSC 外泌體已在國際期刊上被證實，有著廣大的分化能力，在新藥原料應用上，針對傷口癒合、肝纖維化、心肌梗塞等有特定作用，開發應用相當廣泛。

INCI 就像是美妝產品成分的「身分證」，由美國個人護理產品協會 (Personal Care Products Council，簡稱 PCPC) 所審查，獲得認證就可列入國際化妝品成分表。如新藥品研發後，也必須申請「學名」。若有業者發明新美妝保養品成分，也必須向 PCPC 申請認證，通過安全與功效認證後，才能取得 INCI 登錄資格，成為美妝保養品成分，就可合法於國際市場流通販售。

樂迦結合原本 iPSC 豐富經驗，以及 GMP 操作室與專業人員，開發出門檻更高的 iPSC 外泌體，並提供客製化的一站式服務，象徵樂迦研發能力獲得美國 PCPC 肯定，可提供 iPSC 外泌體作為美妝原料。

樂迦公告的研究用 iPSC 外泌體，與其他的外泌體製程做出差異化區隔。其樣品也通過第三方測試與 INCI 審查。相較於間質幹細胞 (MSC) 外泌體，iPSC 外泌體的優勢在於再生能力、來源單一、品質穩定、吸收度高。現階段的樂迦將積極布局國際市場銷售許可，目標瞄準海外商機。

外泌體 (Exosomes) 是由生物細胞所分泌出來的小囊泡，相關研究自 2013 年獲得諾貝爾生醫獎後，開始在全球掀起熱潮，台灣已有多家生技廠商卡位布局。

值得注意的是，2012 年的諾貝爾生醫獎即由 iPSC 細胞研究拿下。樂迦團隊成立以來即深耕 iPSC 之研究，結合外泌體開發，發揮雙諾貝爾獎的加乘效果，現傳來取得 INCI 認證的好消息，可作為國際藥廠、生技公司、化妝品公司或研究單位產品開發的原物料，增加其產品優勢。未來有望與國際藥廠合作，推進臨床試驗進程。

樂迦再生科技成立至今，已有完整的細胞製造供應鏈，如「CAR-T（嵌合抗原受體 T 細胞）」、「iPSC（誘導性多潛能幹細胞）」、自體免疫細胞、脂肪幹細胞等細胞製造技術能力。樂迦不僅能提供客戶客製化產品生產，現也利用 iPSC 開發指向性分化技術，如心肌細胞分化等，更能進一步萃取出該分化細胞的外泌體，使合作客戶能依照需求選擇合作模式，享有全方位一站式服務。

響應政府打造台灣成為「生技島」之目標，樂迦技術開發以社會需求為導向，持續提高公司獨特性，強化與各方夥伴關係，結盟國際集團，布局全球再生醫療產業供應鏈。