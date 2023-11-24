12月除息台股ETF比一比 這檔近三月漲幅超越大盤

台股 11 月以來累計上漲近 1300 點，外資積極回補，觀察 12 月即將除息的 8 檔股票型 ETF，9 月下旬大盤修正以來報酬率前五強依序為凱基優選高股息 30 (00915-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、中信綠能及電動車 (00896-TW)。

其中，凱基優選高股息 30 在 9 月配發 0.7 元除息後，仍上漲 4.34%，是即將於 12 月除息的台股 ETF 中，唯一表現超越大盤的標的。

台股 9 月下旬以後開啟一波先下後上的震盪走勢，9 月中至 10 月底，加權指數下殺 5.43%，同期間，台股 ETF 平均修正 5.87%；隨著美國聯準會放軟鷹派立場、台股基本面傳出好消息，大盤在進入 11 月後上演反彈秀，台股 ETF 也反彈表態。

凱基投信表示，展望 2024 年，雖總體經濟仍充斥著不確定性因素，如通膨、中美競爭、地緣情勢緊張、高利率環境等，然而產業落底向上的趨勢浮現，各終端產品開始復甦，從出貨量來看，2024 年伺服器有望年增 10-15%，手機有望年增 0-5%，PC 有望年增 3-8%，因此，市場對於 2024 年企業獲利年增率的預估高達 20% 以上。

凱基投信認為，第四季盤勢震盪偏多，選股難度升高，投資人可藉由擁有一籃子成分股的 ETF 參與台股後市成長契機，透過選股機制篩選出兼顧獲利成長、穩健配息能力與股價動能的成分股，達到追求息收、資本利得與風險分散兼顧。