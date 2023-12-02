〈美股盤後〉儘管鮑爾給降息潑冷水 債市強漲 道瓊續刷今年新高 周線連五紅

聯準會主席鮑爾給降息潑冷水，但他暗示央行可能停止升息後，美債殖利率走低，美股主指週五 (1 日) 自盤中黑翻紅，延續 11 月的漲勢。

標準普爾 500 指數升近 0.6%，逼近 4600 點大關，創今年收盤新高。道瓊指數週五收紅近 300 點，收盤續刷今年新高，今年迄今漲幅接近 9.4%。

本週標普上漲 0.7%，那指週漲約 0.2%。道瓊漲幅逾 2%，連續第五週上漲，創下 2021 年底以來最長連勝紀錄。

對聯準會政策較敏感的 2 年期公債殖利率暴跌 15 個基點至 4.561%，為 6 月以來的最低水平，本週累跌 39.35 個基點，而 10 年期美債殖利率也大幅下跌至 4.217%，本週累跌 25.37 個基點。

數據方面，美國 ISM 週五公布數據顯示，11 月製造業指數報 46.7，低於市場預期的 47.6，與前值持平，為 13 個月連續低於 50 榮枯線下，創網路泡沫危機以來、近 20 年最長萎縮周期。

政經消息方面，聯準會主席鮑爾週五於史佩爾曼學院 (Spelman College) 進行爐邊談話，他表示，現在判斷聯準會何時宣布勝利並開始降息還為時過早，同時他重申，如果合適的話，聯準會準備進一步升息。

不過，「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 在鮑爾發表談話前撰文表示，聯準會升息週期可能已經結束，儘管官員們還不願意明確表態。

鮑爾週五指出，聯準會將「謹慎」行事，但維持進一步升息的選項。EY-Parthenon 經濟學家 Gregory Daco 指出，在聯準會用語中，謹慎意味著「保持利率不變」。

同日，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 堅信通膨仍有望回到聯準會 2% 的目標水平，同時認為最新數據顯示物價壓力消退。

聯邦公開市場委員會（FOMC）將在 12 月 12 日至 13 日召開貨幣政策會議。

市場和經濟學家目前一致預測，聯準會 12 月會議將決定利率維持在目前 5.25%-5% 的水平。FedWatch 工具顯示，目前交易員預期聯準會明年 3 月降息的可能性超過 65%，到 5 月降息的可能性高達 90%。

美股週五 (1 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 294.61 點，或 0.82%，收 36,245.5 點。

那斯達克指數上漲 78.81 點，或 0.55%，收 14,305.03 點。

標普 500 指數上漲 26.83 點，或 0.59%，收 4,594.63 點。

費城半導體指數上漲 13.68 點，或 0.37%，收 3,738.26 點。

NYSE FANG + 指數下跌 32.62 點，或 0.40%，收 8,210.73 點。

標普 11 大板塊幾乎全揚，房地產、工業股領漲。通訊服務逆勢收低。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌不一。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.68%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.51%；Meta (META-US) 跌 0.71%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.64%。

道瓊成分股普遍收高。Salesforce (CRM-US) 上漲 3.22%；嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.41%；Nike (NKE-US) 上漲 3.26%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 4.26%；英特爾 (INTC-US) 下跌 2.15%。

費半成分股多收紅。博通 (AVGO-US) 漲 0.46%；高通 (QCOM-US) 漲 0.48%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.01%；美光 (MU-US) 跌 0.25%；應用材料 (AMAT-US) 漲 1.21%；AMD (AMD-US) 漲 0.19%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.64%。

台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.27%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.63%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.93%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.34%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 0.52% 至每股 238.83 美元。特斯拉電動皮卡 Cybertruck 週四終於少量交車，入門款官方售價 60900 美元，比執行長馬斯克 2019 年最初發表時的價格貴了超過 50%，分析師認為一開始恐怕只能吸引少數富裕的消費者。

美國電動車製造商 Fisker(FSR-US) 暴漲 9.49% 至每股 1.73 美元。Fisker 表示，將在本月縮減生產規模，今年的產量將低於先前的預期，以優先將 3 億多美元的現金用於營運資金需求。Fisker 將今年的生產目標下調至略高於 1 萬輛，而先前的預測是 1.3 萬至 1.7 萬輛。

迪士尼 (DIS-US) 走低 0.12% 至每股 92.58 美元。迪士尼計劃在本財年下半年恢復每股 30 美分的股息，這標誌著疫情導致的中斷後進入了復甦階段。

戴爾 (DELL-US) 挫低 5.19% 至每股 71.93 美元。戴爾公布令人失望的第三季財報業績，每股純益高於分析師預期，但營收不足令投資人感到不安。花旗警告稱，戴爾疲軟的 PC 業務可能對 CPU 產業巨頭英特爾 (INTC-US) 和 AMD (AMD-UD) 的業績和股價來說「暫時是壞消息」。

蘋果 (AAPL-US) 微升 0.68% 至每股 191.24 美元。報導指出，蘋果與派拉蒙全球 (Paramount Global) 討論串流媒體合作，可能會以折扣價方式推出結合 Apple TV + 與 Paramount + 的訂閱服務。

經濟數據

美國 11 月 ISM 製造業指數報 46.7，預期 47.7，前值 46.7

華爾街分析

12 月份通常是股市強勁的月份，美國總統大選前的 12 月份通常會帶來特別豐厚的回報。

Crossmark Global Investments 投資長 Bob Doll 表示：「這是一個季節性強勁的時期。如果市場仍然相信聯準會已經解決了通膨問題並且他們明年將降息，但經濟會好起來，盈利也會好，這是目前的共識，那麼這足以讓股市走高。」

Credit Agricole 新興市場研究與策略主管 Sébastien Barbé 表示：「市場想知道，它對美國明年降息的預期是否過於超前了。從鮑爾的角度來看，警告市場不要對可能的降息過於樂觀，以保持貨幣環境足夠緊縮，確保通膨降溫是可持續的，這很合理。」

LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 指出：「市場堅信聯準會在 11 月採取了鴿派轉向，並將在 2024 年中期啟動降息週期，甚至更早。」

Interactive Brokers 高級經濟學家 Jose Torres 研判：「市場認為鮑爾是假鷹派，也許投資人對他的演說不屑一顧，希望鮑爾即將變得更加鴿派，並將在下次聯準會會議上反映出這種情緒。同時，未來兩週的經濟數據可能會推動市場波動。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主