鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至41.3元，預估目標價為631.5元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國巨(2327-TW)做出2023年EPS預估：中位數由40.47元上修至41.3元，其中最高估值42.42元，最低估值39.6元，預估目標價為631.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|42.42
|59.54
|69.56
|最低值
|39.6
|45.4
|43.83
|平均值
|41.04
|52.38
|61.05
|中位數
|41.3
|52.19
|63.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|108,880,000
|127,851,980
|138,223,900
|最低值
|105,891,000
|111,223,000
|116,784,000
|平均值
|107,106,350
|121,896,630
|132,797,540
|中位數
|106,427,160
|121,573,500
|133,954,910
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|44.22
|46.46
|27.58
|16.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
|41,306,656
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。