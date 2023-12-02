鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)目標價調升至76元，幅度約10.95%

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)提出目標價估值：中位數由68.5元上修至76元，調升幅度10.95%。其中最高估值90元，最低估值57元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予華通(2313-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立1位、保守悲觀0位。
華通(2313-TW)今(1日)收盤價為72.1元。近5日股價上漲6.66%，相關零組件業近5日上漲2.73%，集中市場加權指數上漲0.87%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。