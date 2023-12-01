〈台股盤後〉權值股沒大表現 靠PCB及散裝航運族群撑人氣收紅

今晨收盤的美國科技類股走跌，同時，新台幣匯率走貶之下，台北股市今 (1) 日由 PCB、防疫概念股及散裝航運族群表現撐住市場人氣，大盤類股也呈現快速輪動，終場指數上漲 4.5 點或 0.03% 作收，收盤在 17438.35 點，市場成交值 2989.08 億元。

台股今天收周線，指數收漲 150.93 點，或 0.87%。

市場專家認為，大盤指數仍將呈現高檔震盪走勢，本波段主流在低位階且市況轉佳個股。

但值得注意的是，新台幣在經歷 11 月的單月暴升 1.159 元後，今日隨著韓元等亞洲貨幣走軟，新台幣在 12 月首個交易日呈回檔，至中午重貶 1.45 角，暫收 31.405 元。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局向前，並已引導出中小型個股輪動，可留意近最新的 11 月營收狀況，及目前手機及 PC/NB 需求回溫帶動的個股，包括被動元件、零組件、記憶體及 MCU 等。

台股集中市場今日開在 17422.35 點，最高 17450.13 點，最低 17355.89 點，2989.08 億元

國泰證期顧問處協理簡伯儀也指出，台股目前展現多方控盤的輪動格局，並已連續兩個交易日測試 5 日線支撐不破。

權值股台積電 (2330-TW) 今天漲放緩，終場小漲 2 元以 579 元作收，聯發科 (2454-TW) 收盤小漲 2 元；但大立光 (3008-TW) 、鴻海 (2317-TW) 收盤下跌。

AI 伺服器概念緯穎 (6669-TW) 收盤上漲 45 元 0.56%，緯創 (3231-TW) 收盤上漲，技嘉 (2376-TW)、光寶科 (2301-TW)、廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW) 收盤下跌，伺服器 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 收盤上揚 1.5 元以 229.5 元作收。

車用 PCB 族群定穎 (3715-TW)、健鼎 (3044-TW) 、高技 (5439-TW)、敬鵬 (2355-TW) 股價均以以上漲作收。其中以高技最為強勢，帶量上攻漲停創新高價 146 元，帶動定穎、敬鵬及燿華 (2367-TW)、競國 (6108-TW) 在市場的追價走強。

ABF 類股欣興 (3037-TW) 今天收盤下跌，南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 嫩紅。。

航運股今天盤中因供應吃緊，造成 BDI、BCI 指數的上漲，以中航 (2612-TW) 裕民 (2606-TW) 及正德 (2641-TW)- 表現強勢。



