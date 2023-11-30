〈台股盤後〉MSCI效應 尾盤猛爆1252億巨量收最高 11月飆漲1432點

台股今 (30) 日走勢上沖下洗，盤中最低下探 17313 點，由於 MSCI 季度調整將於 12 月 1 日生效，晶圓雙雄尾盤兩樣情，聯電震盪翻黑，台積電則急拉翻紅，帶動加權指數終場上漲 63.29 點，收在全場最高 17433.85 點，最後一盤出現 1252 億元巨量，使得成交值爆出 4027 億元。台股月線終止連三黑，累計單月飆漲 1,432.58 點。

觀察主要權值股表現，權王台積電 (2330-TW) 今天一路在盤下整理，但尾盤出現 2.7 萬張大量，帶動股價翻揚，終場小漲收 577 元，站上 5、10 日線；聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 股價均震盪走弱；聯電 (2303-TW) 則爆量翻黑，尾盤出現 4.7 萬張大量，股價下挫 0.6%，收全場最低 48.9 元，電子權值股走勢分歧。

金融族群近日適逢法說旺季，業者前三季普遍繳出亮眼成績單，今天在買盤力挺下，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 連袂上漲超過 1%，中信金 (2891-TW) 股價漲近 2%，台新金 (2887-TW)、中租 - KY (5871-TW) 等也都表現不俗。

傳產方面，台泥 (1101-TW) 法說會釋出利多，今日股價走揚逾 2%，成衣指標儒鴻 (1476-TW) 也漲 1.5%、台塑四寶中則以台塑化 (6505-TW) 表現相對有撐，其他三寶均收黑；中國新流感疫情再次引發市場擔憂，口罩概念股恒大 (1325-TW)、康那香 (9919-TW) 雙雙直奔漲停。

展望後市，法人指出，由於美國公債殖利率走低，投資者增強對聯準會已結束升息循環的押注，加權指數過前高壓回，但短線技術面仍屬偏多，盤面上個股持續輪動，建議投資人汰弱留強換股操作，主流類股包括 AI 伺服器、機殼、CPO、板卡、被動元件、防疫等，可多加留意。