蘋果信用卡事業跌一跤 恐與高盛拆夥 但Apple Pay業務仍火紅

《華爾街日報》(WSJ) 報導，蘋果 (AAPL-US) 打算未來 12 至 15 個月內終止與高盛 (GS-US) 的信用卡合作關係，但這並不表示蘋果在金融服務方面的雄心壯志出現更大問題。

雖然蘋果尚未回應置評請求，但很容易理解為什麼這段長達四年的合作關係會結束。高盛已大致推出消費金融業務，賠售貸款平台 GreenSky，並因進軍消費貸款業務而蒙受超過 30 億美元的損失。

高盛與蘋果推出的信用卡對對雙方來說都是創舉，而這伴隨一定的困難。對蘋果來說，這張卡是繼 2014 年推出 Apple Pay 後，推進金融服務領域之舉，而對高盛來說，則是試圖吸引零售消費者的嘗試。

雖然高盛不堪虧損，基本上已放棄零售消金業務，但蘋果的計畫才剛起步，只需要找到更合適的夥伴並調整舊結構，其中包括為購買蘋果產品提供為期 12 至 24 個月的零利率貸款以及高達 3% 的現金回饋。 這些福利可能會讓持卡客戶滿意，但對貸款人來說成本高昂。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 認為，蘋果和高盛拆夥的舉措更偏向反映高盛退出消費金融業務這一點，而非蘋果在金融服務領域遭遇更多問題。「如果蘋果希望繼續該計畫，他們相較容易找到夥伴，但考量高盛大虧損人盡皆知，其經濟效益可能會稍差一些。」

他仍看漲蘋果股票，維持跑贏大盤評級和 210 美元的目標價。

華爾街列出蘋果潛在的信用卡合作夥伴，包括美國運通 (AXP-US)、 Synchrony Financial (SYF-US)——尤其因為這兩家都有零售經驗。蘋果是否會與其中一家合作還未知，但沒有人認為蘋果在金融服務領域的野心已經結束。

深水資產管理公司聯合創始人兼管理合夥人 Gene Munster 表示，蘋果太大了，大到不可能找不到合作夥伴。

事實上，Apple Pay 日益流行也是蘋果持續經營金融服務的理由之一。根據 MoffettNathanson 前分析師 Lisa Ellis 今年稍早的報告，去年 Apple Pay 處理了 6000 億至 7000 億美元的支付交易。

與此同時，近年來 Apple Pay 的採用率也不斷加速，2016 年，只有 10% 的 iPhone 客戶啟動 Apple Pay，但截至 2023 年 3 月，已有 78% iPhone 客戶啟動 Apple Pay。

Apple Pay 和其他金融產品的採用率上升，蘋果財報中越來越可看見這些努力。上一會計年度 (9/30 止)，服務營收佔蘋果營收總額 22%，並在當季整體營收年減 1% 時創下季度紀錄。據估計，Apple Pay 僅佔蘋果營收總額 1%，但該比率不斷上升，在蘋果用戶越來越不願意升級成最新款 iPhone 之際，這一點尤為重要。

Munster 解釋，蘋果的策略是「落地並擴張」。由於蘋果很難靠 iPhone 推陳出新讓消費者一再讚嘆，但卻可以透過軟體和服務穩穩守住用戶，讓他們不願脫離蘋果系統。

Munster 認為，蘋果必須攻守兼備，意味著蘋果必須繼續為其硬體添加有用的功能，例如行動支付功能，同時也必須進攻金融業，畢竟 PayPal、Block 和 Affirm 等非銀行的科技公司也向該產業磨刀霍霍，倘若蘋果不從中分一杯羹，那就太傻了。

Apple 信用卡失利的消息，確實是蘋果一個缺陷，但市場可能很快就會遺忘這件事。