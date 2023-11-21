蘋果CEO庫克首度鬆口談及繼任人選：會有許多人選

蘋果公司 (AAPL-US) 公司 CEO 庫克在一檔播客中表示，他已決定從公司內部尋找自己的繼任者，目前正在努力為董事會提供選擇。

庫克在 2021 年曾表示，他可能會在未來 10 年內離開蘋果公司。媒體報導指出，蘋果已經有了繼任計劃。事實上，對於任何一家公司而言都會這樣做。

蘋果當年在尋找創始人賈伯斯的繼任者時，因過於隱秘而遭到業界指責。如今，關於庫克的接班人問題也是如此，蘋果仍未公開討論過。

庫克表示，他目前正在制訂多個繼任方案。他說：「我們有非常詳細的繼任計畫。因為一些不可預測的事情總會發生，明天我可能就會走錯路。當然，還是希望這種情況不會發生。」

在被問及「繼任者是誰」時，他不願透露任何人的名字，只表示可能性不止一種。他說：「我不能透露名字，但我要說的是，我的任務是要確定幾位有能力的潛在人選。」

庫克還指出：「我真的希望這個人來自蘋果內部，也就是下一任 CEO。所以，我的職責就是確保有幾個人選可供董事會選擇。」

至於之前所說可能在 10 年內離開公司，庫克並未置評。在被問及「到 2050 年是否還會留在蘋果，以看看公司在環境方面的工作成果」時，庫克回答：「2050 年可能是一段漫長的時間，我也不確定自己能待多久。」

但他又接著說：「我喜歡在蘋果工作，我無法想像沒有那裡的生活。 所以，我還會在那裡待一段時間。」