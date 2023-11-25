Cybertruck交車近了 特斯拉展示間吸引黑五消費者排隊一探究竟

特斯拉全電動皮卡 Cybertruck 歷經多次修改和延宕後，終於即將在 11 月 30 日於美國德州奧斯汀舉行首批交車活動，目前該款車趁「黑色星期五」期間在美國幾個地方現場展示，吸引大批消費者近距離想一探究竟。

在聖地牙哥 Westfield 的特斯拉展示廳，約 25 人圍繞著展示中的唯一一輛 Cybertruck，還有其他人在外面排隊等待。車子四周拉起繩索，參觀者只能與車子保持約 3 公尺的距離，且被告知無法看到車子內裝，要到 11 月 30 日第一輛 Cybertruck 交車才能看個清楚明白。

被列入等待交車名單已經超過一年的顧客 Joseph Smarr，是周五在聖地牙哥門市外的排隊者之一，他說：「特斯拉試圖突破卡車的極限。」他已擁有各一輛 Model S 和 Model X。

特斯拉的銷售模式是直接把車賣給顧客，展示地點通常設在人潮多的高級購物商場。此舉有助於吸引一些路過的消費者，他們可能對電動車感到好奇，但心裡有很多疑慮。

特斯拉目前尚未公布 Cybertruck 的定價和規格等細節，但目前還不清楚能有多少輛車能交到車主手上。執行長馬斯克先前曾透露，已有多達 100 萬人預訂 Cybertruck。