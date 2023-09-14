消費者縮減支出 美年底聖誕旺季銷售增幅恐創2018年以來最差

根據 Deloitte 週三發布的一份報告顯示，美國年底聖誕旺季銷售增幅預計將是 5 年來最低，因為家庭儲蓄減少和對經濟的擔憂，促使消費者縮減支出。

Deloitte 預計，今年 11 月至明年 1 月期間，美國實體店面和線上通路的銷售額合計將增長 3.5% 至 4.6%，總額達 1.54 兆至 1.56 兆美元，為 2018 年以來最低增幅。

相比之下，2022 年終購物季期間，總體銷售額年增率為 7.6%，主因是當時並沒有高通膨推升聖誕毛衣、玩具到家用電器等各種商品的價格。

上個月，美零售業巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 就曾表示，由於學生貸款重啟、汽油價格再次回升以及高利率帶來的壓力，有理由對下半年的消費者支出保持謹慎態度。該公司也表示，這些相關因素可能會影響公司的獲利。

沃爾瑪執行長 Doug McMillon 在與分析師的電話會議上稱，就業、薪資和部分通膨放緩有助消費，但能源價格上漲、學生貸款支付恢復、借貸成本上升、貸款標準收緊以及超額儲蓄的減少，意味著家庭支出預算仍然面臨壓力。

消費者在疫情期間累積的儲蓄如今在迅速減少。根據舊金山 Fed 的估計，2021 年 8 月美國的超額儲蓄從約 2.1 兆美元降至約 5000 億美元。10 月 1 日即將恢復的學生貸款支付預計將進一步導致家庭支出預算縮減。

在生活成本飆升的情況下，許多中等收入的美國民眾因難以償還現有的卡債而減少消費支出。Telsey Advisory Group 分析師 Cristina Fernandez 表示：「這將會是充滿挑戰的後半場。消費者正在追求價值，將錢花在他們需要的東西上。」