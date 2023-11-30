逾400萬上班族年薪不到52萬元 兩產業薪情好到破百萬

主計總處今 (30) 日公布去年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數為 51.8 萬元，年增 2.37%，增幅為 4 年來最大，主要是因廠商調薪和獎金發放較多，其中，電力及燃氣供應業、金融及保險業均超過百萬元，然而，仍有超過 400 萬名受僱員工領不到平均年薪。

值得留意的是，去年全體受僱人數共 817.1 萬人，亦即有多達 408.5 萬名上班族的年薪低於總薪資中位數 51.8 萬元，換算每個月領薪不到 4.3 萬元。

主計總處說明，按廠商行業別觀察，去年全年總薪資中位數中，以電力及燃氣供應業 108.8 萬元，金融及保險業 103.7 萬元較高。

而受僱員工人數較多的製造業，薪資中位數為 53.9 萬元，其中，電子零組件製造業、電腦電子產品和光學製品均逾 70 萬元。

反觀部分工時員工較多的藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業 (不含小學以上各級公私立學校等) 等，均未及 40 萬元。

若時間拉長到 10 年來看，過去 10 年薪資中位數以不動產業增加 31.96%、金融及保險業增 30.93%、住宿及餐飲業增 24.44% 幅度較高；製造業增 18.96%，其中電子零組件製造業增加 41.52%，電腦電子產品及光學製品製造業增 25.78%。

整體來看，去年總薪資中位數 51.8 萬元，年增率 2.37%，低於總薪資平均數 69.3 萬元、年增幅 3.44%，顯示高低薪的薪資差距拉大。