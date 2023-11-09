亞太明年實質薪資漲幅領先全球 台灣估增2.5%

CNBC 引用的最新調查顯示，亞太地區勞工 2024 年的實質薪資將有大幅進展，以 2.2% 平均漲幅領先世界各地。

數據諮詢機構 ECA International 發布薪資趨勢報告 (Salary Trends Report)，調查各地區明年實質薪資 (名目薪資減去通膨率) 的變動幅度，亞太地區預估增加 2.2%，是全球平均值 1% 的兩倍以上。

ECA 指出，亞太地區 12 個經濟體中，有九個薪資增幅居全球前段班，「大部分亞太受訪經濟體，明年薪資增幅都能維持甚至超越 2023 年的水準，只有斯里蘭卡和紐西蘭除外。」

亞太區 2024 年實質薪資預估增幅

印度 5.1%

印尼 4.3%

中國 4.1%

越南 3.6%

泰國 3.4%

台灣 2.5%

澳門 2.3%

馬來西亞 2.3%

菲律賓 2.3%

柬埔寨 2.2%

南韓 2.2%

資料來源：ECA International

檢視其他區域，北美和南美地區預估成長 2%，非洲中東估增 0.8%，歐洲增加 0.9%，英國預期增加 1.3%。

ECA 薪資和政策調查經理 Oliver Browne 說，英國通膨率高，許多企業調薪幅度一直追不上通膨增速，雖然通膨已有所降溫，「但明年的名目薪資增幅仍可能高於以往，代表一些企業可能把較大的薪資增幅，分散到更長的時間裡。」