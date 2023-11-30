〈醫療科技展〉經濟部研發可吸收鎂合金醫材 最快明年底上市

經濟部今 (30) 日在醫療科技展科專成果主題館，展示工研院、金屬中心及生技中心共 16 項醫材產品，其中，醫用生物可吸收鎂合金技術，能克服止血夾永久存在體內的問題，目前已經完成試量產，最快明年底上市。

醫用生物可吸收鎂合金是由金屬中心開發，為全球第一款於體內可降解鎂合金的止血夾，讓「可吸收骨釘」植入三個月仍保留 8 成強度，剩餘超過 9 成體積比市售產品高出 7.5%。

展會中，工研院開發出的智慧射頻熱消融系統 (iRFA)，已經技轉給仁寶並完成國內多例臨床手術，今年更接連拿下愛迪生獎 (Edison Awards) 銅牌與全球百大科技研發獎 (R&D 100 Awards) 國際肯定。

智慧射頻熱消融系統 (iRFA) 結合「超音波影像」和「方向可調式電極針」兩大全球首創創新技術，針對肝癌等腫瘤，手術時間平均節省 35%、消融範圍誤差降低於 2% 內，今年已完成國內 5 案臨床治療病例，更促成仁寶與臺大醫院將合創國內第一座「癌症微創介入訓練中心」。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，台灣 2022 年生醫產業營業額達到 7000 億元，其中數位醫療、健康福祉等醫材相關產業，營業額就高達 4709 億元，占比產業總體營業額的 67%。