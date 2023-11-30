〈第一金法說〉三大獲利引擎發威 前10月SWAP收益115億元創歷史新高

第一金 (2892-TW) 今 (30) 日舉行第三季法人說明會，前三季由銀行催動引擎，引領證券、人壽獲利動能全開，使得集團再創佳績，表現超越去年同期，其中，SWAP 收益繳出亮眼成績，前 10 月累計 115 億元，創歷史新高，較去年全年的 39 億元大幅成長，今年 SWAP 預估大賺 120-130 億元，應可達標。

第一金公布前三季稅後純益為 190.27 億元，年增 15.8%，每股純益 (EPS) 為 1.4 元。其中子公司第一銀行前三季稅後純益 180.16 億元，年成長 12.4%，證券為 8.31 億元、人壽為 5.33 億元。

展望明年，第一金指出，市場預期美國聯準會可能在年中啟動降息，台美利差優勢恐怕不能維持太久，預估明年 SWAP 收益降到 90-100 億元，每月平均約 10 億元的水準，相當於今年的金額打八折，但還是要看 Fed 降息的速度，倘若降息的時間更晚，可能 SWAP 收益金額會再高一點。

第一銀行前三季營收衝高，主因總放款年成長 6%，其中房貸業務在新青安等政策性放款推波助瀾下，第三季新增房貸放款金額較前一季承作數季增 7.7%，顯示剛性需求仍強。

企業放款方面，第一金指出，中小企業貸款與國內外幣放款成長力道趨緩，顯示出口不振影響廠商資金需求，特別在外幣利率大幅提高的情況下，須待訂單能見度明朗化，才能轉化為實質貸款資金需求。

手續費收入方面，前三季年增 9.6%，歸功於財富管理手收年增 17.6% 的雙位數佳績，顯示投資人趕搭升息末班車，資金轉入固定收益商品以鎖定高利收，金融交易利得方面，前三季更締造年增 150.5% 的高績效，受惠換匯交易的利差益推升，上開業務均促使銀行子公司營收成長續攀高峰。

至於總經方面，第一金認為，第三季雖受通膨數據居高不下與消費動能減緩，加上地緣政治衝干擾，全球資本市場餘波震盪，投資人避險氛圍與資產重配置熱潮，使敏感度較高之資金重啟佈局，升息尾聲階段，第三季是今年以來相對波動較大的區間。