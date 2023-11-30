美股重點新聞摘要2023年11月30日

今日操盤前瞻

南韓央行利率決議

中國 11 月官方製造業 / 非製造業 PMI

法國、歐元區 11 月 CPI

美國上周失業金數據、10 月 PCE

OPEC + 產量會議

Fed 褐皮書：美國近幾周經濟放緩 未來 6 到 12 個月前景轉弱

美國聯準會 (Fed) 周三 (29 日) 發布褐皮書報告顯示，美國經濟活動在 10 月下旬至 11 月中旬出現放緩，企業回報通膨大致趨緩、招聘難度降低，反映年底經濟成長動能減弱。閱讀全文...

輝達 CEO：美國需要數十年的時間才能實現晶片獨立

輝達執行長黃仁勳週三 (29 日) 於紐約時報的年度 DealBook 峰會上表示，美國距離打破對海外晶片製造的依賴還有長達 10 到 20 年的時間。閱讀全文...

授權費太低！蘋果營收僅占不到 5% 安謀卻無能為力

根據美媒《The Information》周三 (29 日) 報導，儘管蘋果依賴軟銀旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 作為 iPhone 的晶片架構，但安謀從蘋果獲得的收入不到 5%，約為安謀最大客戶高通 (QCOM-US) 和聯發科 (2454-TW) 的一半。閱讀全文...

鷹鴿交錯！Fed 兩官員對未來通膨路徑看法不一

美國聯準會 (Fed) 兩名官員在周三 (29 日) 分別發表不同看法，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 認為通膨正在穩定的降溫，然而里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 認為尚未有足夠的降溫跡象，決策者應保留升息選項，以防通膨復燃。閱讀全文...

美國第 3 季 GDP 成長率上修至 5.2% 較初值大幅提高

美國商務部周三 (29 日) 發布報告表示，美國第 3 季經濟成長速度比先前預期的還要強勁，這是商業投資優於預期和政府支出強勁的結果。閱讀全文...