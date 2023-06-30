食品股股利王德麥每股12元股息7/17除息 殖利率4.15%

烘焙原料供應業者德麥 (1264-TW) 去年股利以每股 12 元現金股息登上冠軍寶座，德麥今 (30) 日股東會後敲定以 7 月 17 日除息交易，股利 8 月 8 日發放，以今日的德麥收盤價 289 元計算，現金殖利率爲 4.15%。

德麥已連續 3 年，每股配發 12 元的現金股利。同時，總經理吳文欽今年在大陸市場訂下增加成交客戶數以及提高自製產品的銷售比重兩大目標，大陸團隊目前也都在逐步落實當中。

德麥 2022 年營收 53.41 億元，稅後純益 6.33 億元，年增 5.58%，每股純益達 17.09 元。同時，看好餐飲市場的商機，今年也成立專賣部門，預估將成為德麥營運成長動能之一。

德麥客戶有烘焙、餐飲、飯店、冰品，德麥總經理吳文欽指出，德麥看好餐飲業產值是烘焙業的 5-10 倍，2023 年新設餐飲事業部，從原本供應餐飲為烘焙點心，開始切入淋醬類和植物奶，增加餐飲深度和廣度。

德麥對營運今年的展望，目前台灣市場在口罩摘除後，對餐飲及旅遊市場帶來不小的助益，加上德麥目前持續引入日韓流行商品，台灣烘焙市場跟客人都帶來極佳的反饋。

此外，中國大陸市場在疫情放開後，雖整體消費市場不如預期，但德麥芝蘭雅在原有連鎖通路推出顏值美、口味佳的產品，並強化營銷方案，以及對先前耕耘的代工廠客戶陸續獲得回報，除元月因為春節落點工作日較少表現較差外，2-6 月都創下歷史同期新高。